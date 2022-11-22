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接近入冬產量恢復 菜價回穩擺脫高價區

2022/11/22 11:53
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（中央社記者楊淑閔台北22日電）農委會官網顯示，今天台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價28.8元，擺脫每公斤35元以上偏高價區間已約2週。農糧署說，接近入冬產量恢復，包括近日價格偏高的牛番茄也可望回穩。

行政院農業委員會官網顯示，最近一次風災農損（颱風尼莎）最末報發布時間為10月25日，接著進入11月，直到8日，台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價每公斤仍有新台幣37.1元，還在每公斤35元以上的偏高價區。

9日整體蔬菜交易均價每公斤33.5元，已低於35元，之後每天緩步回穩。今天整體蔬菜交易均價每公斤28.8元，對比11月初的37.1元，已回穩22.5%。

葉菜類交易均價，也從11月1日的28.1元，回穩到20元，回跌28.7%。其中指標菜、有「菜王」之稱的高麗菜交易均價每公斤12.8元，比1日的每公斤16.7元回穩23.3%，其他葉菜也幾乎全數回穩。

農糧署副署長姚志旺表示，11月以來接近入冬，為產量穩定的季節，並已擺脫之前風災影響，整體供應量已經回穩，所以價格比較親民。

之前包含家庭常用的牛番茄大幅上漲，600公克4到5顆裝逼近100元。姚志旺說，近期應會回穩。

由於高麗菜栽種量的監測（育苗場出售情形），9月以來已連續7旬超過540萬株，達警戒程度的紅色燈號，姚志旺說，會持續提醒農民若要再增加栽種量，要小心超過600萬株時，將達超種的紫色燈號，會引發價格滑落損及收益。（編輯：管中維）1111122

#姚志旺
#農糧署
#農委會
姚志旺
颱風奈格影響多日降雨 高麗菜零售價上揚 擴大產銷 國產履歷農產、便當上架主流通路
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