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南鐵地下化北延永康全線、增設康橋站 交通部核准

2022/11/22 14:05
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（中央社記者張榮祥台南22日電）台南鐵路地下化工程施工中，台南市政府提出往北延伸至永康區全線方案，不僅永康、大橋2車站地下化，且在2站間增設康橋地下車站，交通部昨天已核准，今天送行政院核定。

台南市永康區交通壅塞，台南市政府民國108年4月提出永康段鐵路地下化可行性研究案，交通部昨天核准修正報告，待行政院核定後啟動，未來可望改善永康地區鐵路沿線交通瓶頸。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，此案將改建永康、大橋為地下車站，且在兩站間增設康橋地下車站，鐵路服務更好，也可徹底解放永康開發潛力，帶動台南發展動能。

台南市長黃偉哲表示，交通部核定永康鐵路地下化可行性研究，象徵永康長期因鐵路廊帶阻隔限縮發展潛能將獲得釋放，23.3萬居民不再受鐵路平交道阻隔之苦，永康沿線車站每年約500萬人次旅客也將有更好的鐵路服務，同時串連市區和南科，有效擴大蛋黃區範圍。

台南市政府交通局長王銘德說，永康段鐵路地下化全長6.72公里，預定消除3處平交道及3座橫交陸橋，可行性研究案通過後，將由鐵道局進行綜合規劃，預定興建期9年。

此案完工後，將可縫合鐵道兩側道路，建構完整道路系統，達成均衡都市發展，帶動營造業及關聯產業，並提升計畫區內道路服務水準。（編輯：郭諭儒）1111122

#交通部
#永康
#台南
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