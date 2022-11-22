連3天全台轉偏濕涼 投票日降雨趨緩

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（中央社記者張雄風台北22日電）氣象局今天表示，明天起至25日將轉為偏濕涼的天氣，另外提醒中部以北在24、25日可能有較大雨勢發生；預計26日（投票日）降雨趨緩，但北部、東北部仍有短暫雨。

中央氣象局今天發布濃霧特報，今晚至明晨金門、馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，接下來3天轉為偏濕涼的天氣。今晚起鋒面接近，全台降雨機會上升，明天北部及東北部轉為短暫陣雨，降雨較為持續，其他地區為局部短暫雨。

趙竑指出，24、25日東北季風增強加上華南雲雨區東移，全台有雨，雨區以中部以北有短暫陣雨為主，並有局部較大雨勢發生，南部則有局部短暫雨；預計26日雨勢開始趨緩，中南部為多雲，北部、東北部有短暫雨。

趙竑解釋，這次雖然也有東北季風加上雲系水氣影響，但與之前東北季風及熱帶系統的共伴效應不同，因此雖有持續性降雨，但不太會發生時雨量暴增的情況。

趙竑提到，預計27至29日各地天氣以多雲到晴為主，東半部、大台北山區有局部零星短暫雨。

溫度方面，趙竑表示，今天各地高溫約攝氏28、29度，明天清晨各地低溫約22度，白天北台灣高溫約23度，其他地區約25度；24、25日清晨低溫降至約20度，白天高溫變化不大；預計26日起開始逐日回溫，27、28日白天高溫有機會回到30度左右。（編輯：陳政偉）1111122