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吳德榮：23日起鋒面南下全台有雨 投票日減緩

2022/11/22 08:29（11/22 08:56 更新）
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氣象專家吳德榮指出，22日晚間起天氣轉變，23至25日全台有雨，部分地區有較大雨勢。圖為台北市民眾撐傘外出。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮指出，22日晚間起天氣轉變，23至25日全台有雨，部分地區有較大雨勢。圖為台北市民眾撐傘外出。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北22日電）氣象專家吳德榮今天指出，白天天氣舒適，今晚起天氣轉變，明天至25日全台有雨，部分地區有較大雨勢；投票日（26日）雨勢減緩，但中部以北仍有短暫雨；27、28日轉為多雲時晴。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天透光的中高雲移入，台灣各地仍為多雲時晴，氣溫略升，白天舒適微熱、早晚涼；下午南方移入的雲層逐漸增厚，晚間起天氣轉變；南部空氣品質不佳，應注意。

他指出，最新模式模擬顯示，明天起至25日鋒面南下併南方水氣，降雨範圍大，並有較大雨勢，中部以北有局部雨，南部亦偶有局部降雨；但各地降雨的時空分布，為鋒面雲層的中小尺度變化，應密切觀察。

吳德榮表示，各地因雲多及微弱冷空氣，中部以北轉濕涼，南台灣氣溫略降。26日鋒面結構減弱，雨勢明顯減緩，中部以北仍有局部短暫雨；27、28日鋒面遠離、各地轉為多雲時晴的天氣，氣溫逐日回升。（編輯：戴光育）1111122

#吳德榮
#中央大學大氣科學系
#投票日
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22日晚間起全台降雨增 投票日水氣漸減