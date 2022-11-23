學生住宿北投溫泉飯店 文化大學每天開60班次專車

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國文化大學23日宣布，將自12月1日起加開北投線專車，每天至少60班次，連接捷運北投站、新北投站和文大，盼打造文大生的第2生活圈。（文化大學提供）中央社記者陳至中傳真 111年11月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北23日電）為解決學生住宿難題，中國文化大學日前和北投溫泉區的熱海飯店簽約，提供250床給學生住宿。校方今天說，每天將提供至少60班次專車來回，打造文大生的第2生活圈。

文化大學校總區位於陽明山上，腹地較小，且附近租金昂貴，學生住宿一直是個難題。校長王子奇上任後另闢蹊徑，本月17日與熱海飯店代表敲定合作細節，提供250床供學生住宿，每學期收費新台幣1.7萬到2.8萬元。

不過北投溫泉區與陽明山上的文大校區，仍然有一段距離。校方今天發出新聞稿，宣布12月1日起將加開北投線專車，每天至少60班次，連接捷運北投站、新北投站和文大。

校方表示，專車除了方便住宿北投溫泉區的學生，也讓大台北地區師生在仰德大道之外，再增加一個交通接駁節點。

文大專車將以車體廣告向校友、企業募款，希望社會各界一同參與這項便利師生的計畫，讓學校永續發展。（編輯：陳政偉）1111123