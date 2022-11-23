更多編輯台推薦新聞：
台北市12月起禁一次用塑膠飲料杯 循環杯新制明年上路
地方

台北市12月起禁一次用塑膠飲料杯 循環杯新制明年上路

土耳其藝術家偏鄉當志工 第4度來台在林邊留彩繪
文化

土耳其藝術家偏鄉當志工 第4度來台在林邊留彩繪

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

學生住宿北投溫泉飯店 文化大學每天開60班次專車

2022/11/23 18:47（11/23 18:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國文化大學23日宣布，將自12月1日起加開北投線專車，每天至少60班次，連接捷運北投站、新北投站和文大，盼打造文大生的第2生活圈。（文化大學提供）中央社記者陳至中傳真 111年11月23日
中國文化大學23日宣布，將自12月1日起加開北投線專車，每天至少60班次，連接捷運北投站、新北投站和文大，盼打造文大生的第2生活圈。（文化大學提供）中央社記者陳至中傳真 111年11月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北23日電）為解決學生住宿難題，中國文化大學日前和北投溫泉區的熱海飯店簽約，提供250床給學生住宿。校方今天說，每天將提供至少60班次專車來回，打造文大生的第2生活圈。

文化大學校總區位於陽明山上，腹地較小，且附近租金昂貴，學生住宿一直是個難題。校長王子奇上任後另闢蹊徑，本月17日與熱海飯店代表敲定合作細節，提供250床供學生住宿，每學期收費新台幣1.7萬到2.8萬元。

不過北投溫泉區與陽明山上的文大校區，仍然有一段距離。校方今天發出新聞稿，宣布12月1日起將加開北投線專車，每天至少60班次，連接捷運北投站、新北投站和文大。

校方表示，專車除了方便住宿北投溫泉區的學生，也讓大台北地區師生在仰德大道之外，再增加一個交通接駁節點。

文大專車將以車體廣告向校友、企業募款，希望社會各界一同參與這項便利師生的計畫，讓學校永續發展。（編輯：陳政偉）1111123

#文化大學
#熱海飯店
#北投溫泉區
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族