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投票日前出現返鄉潮 客運多班僅剩零星座位

2022/11/24 16:20
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（中央社記者余曉涵台北24日電）11月26日就是九合一大選，明天下午起也出現返鄉潮，客運業者表示，訂位狀況本來一直很冷清，但本週起訂位熱絡，南下多個班次都只剩零星座位。

九合一選舉11月26日登場，總共有縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、村里長等9項地方公職人員選舉，還有18歲公民權修憲複決投票。

投票將至，明天下午起也出現返鄉熱潮，國光客運今天表示，原本訂位情況原本一直很冷清，本週起突然明顯熱絡許多。

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國光客運說，25日下午4時以後返鄉尖峰時段，國光客運1834台北嘉義路線每隔15分鐘發一班車，只有剩下零星座位，1826台北水湳台中路線與1827台北朝馬台中路線也有類似情形，25日下午平均每隔10至20分鐘發車，本週湧入大量訂位後，剩下空位都不多。

國光客運建議，返鄉投票乘客可以考慮週六上半天搭車，座位數量相對較多，國道交通情況也可能更加順暢。（編輯：張芷瑄）1111124

#台北
#投票日
#返鄉潮
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