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新加坡航空往返台北增班 112年5月底達疫前運量

2022/11/24 18:28（11/24 18:41 更新）
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新加坡航空24日指出，目前新加坡與台北間的航班為每天1班，自2023年3月26日起將增至每週10班；同年5月31日起完全恢復至疫情前運量，每天2班、每週共14班。（新加坡航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年11月24日
新加坡航空24日指出，目前新加坡與台北間的航班為每天1班，自2023年3月26日起將增至每週10班；同年5月31日起完全恢復至疫情前運量，每天2班、每週共14班。（新加坡航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年11月24日
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（中央社記者汪淑芬台北24日電）新加坡航空今天宣布，逐步增加往返新加坡與台北的航班服務，明年5月31日起，每天2班，恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的運量。

新航發布新聞稿，預計2023年5月31日起，新加坡往返台北的航班，恢復至疫情前的運量。新增的航班將能因應北半球夏季期間（2023年3月26日至10月29日）的強勁旅行需求。

新航說，目前新加坡與台北間的航班每天1班，明年3月26日起，增至每週10班，明年5月31日起，完全恢復至疫情前的運量，每天2班，每週共14班。

新航市場規劃高級副總裁陳如安說，隨著東南亞和東亞部分地區解除邊境管制，帶來強勁的航空旅行需求，將加速新航在這些地區的復甦。（編輯：陳政偉）1111124

#新航
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