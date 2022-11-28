調查：3/4企業計畫舉辦尾牙 比例創3年新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北28日電）年末將至，根據yes123求職網調查，3/4企業計畫舉辦尾牙，比例創3年新高，但仍未恢復疫情前水準。業者認為，若經營者能在尾牙宴宣布明年調薪計畫，將可安定員工人心，更有助於提高其忠誠度。

根據yes123求職網調查，合計有79.8%的企業，預估在兔年農曆年前，將發放2022年的年終獎金，比例略高於去年的76.7%；其餘20.2%的企業，則不發年終獎金。

以「行業別」進行交叉分析，年終獎金較高者有金融保險與會計統計業2.56個月、科技資訊業1.89個月、運輸與物流倉儲業1.75個月，以及醫護與生技業1.67個月、傳統製造業1.6個月。yes123指出，「金融業」基數略為下滑，但自2013年起，已連續10個年度居冠。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，先前「疫情重災區」產業，例如餐旅業、批發零售業、空運業，受惠邊境解封，預期業績開始拉升，年終數字有望觸底回溫；相較之下，近期出口導向產業，例如科技業、製造業，卻出現全球終端需求轉弱疑慮，金融業則碰上防疫險理賠，以及股市行情不佳，相關從業人員的年終，恐怕皆有下修壓力。

不過，持平而論，台灣整體經濟仍維持「正成長」，企業提供的獎金數字，應該不會比金融海嘯時期差。

至於尾牙部分，根據yes123求職網調查，74.8%的企業透露有計畫舉辦尾牙，比例雖高於去年的63.8%，創3年新高，但仍未恢復到疫情前水準，當中有63.6%預估尾牙預算持平，26%的企業表示預算比去年增加。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

楊宗斌提醒，近3年處於營運波動劇烈的疫情年，如果經營者選在尾牙宴上「信心喊話」，甚至宣布明年調薪計畫，可以安定員工人心，更有助於提高忠誠度。

「年終獎金與企業尾牙調查」由yes123求職網於11月10日到11月23日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業或退伍、且目前有工作的會員，有效問卷共1350份，信心水準為95%；企業部份有效問卷共992份，信心水準為95%。（編輯：楊凱翔）1111128