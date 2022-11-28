台灣虎航夏季班表12/1開賣 飛首爾未稅1099元

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（中央社記者余曉涵台北28日電）台灣虎航今天宣布，2023年夏季班表從12月1日起開賣，祭出最低桃園至首爾仁川單程未稅新台幣1099元起；桃園至沖繩那霸1599元起等，搭乘期間為明年3月26日至10月28日。

台灣虎航今天發布新聞稿表示，看好各國解封後的報復性旅遊潮，預計從12月1日起開賣夏季班表，並推出早鳥促銷優惠。

台灣虎航說，第1波促銷時間為12月1日上午10時起到2日晚間11時59分，航線包含桃園至福岡、高雄至福岡、桃園至名古屋、高雄至名古屋單程未稅1699元起；桃園至東京成田、高雄至東京成田、桃園至東京羽田單程未稅1799元起。

台灣虎航指出，第2波促銷時間為12月5日上午10時起至6日晚間晚間11時59分，航線包含桃園至首爾仁川、桃園至大邱單程未稅1099元起；桃園至釜山單程未稅1199元起；桃園至濟州島單程未稅1499元起；桃園至沖繩那霸單程未稅1599元起；桃園至大阪關西、高雄至大阪關西單程未稅1799元起。

台灣虎航表示，促銷搭乘期間為2023年3月26日至2023年10月28日，涵蓋兒童節、清明節、端午節假期，只要妥善安排請假時機，最多可連休3至9天不等。

另外，AirAsia今天也發布新聞稿表示，慶祝開航21週年，推出生日特賣活動，即日起至12月4日購買出發期間2023年3月1日至2024年3月30日長達12個月的旅行預訂期限。

AirAsia說，台北或高雄至吉隆坡單程未稅1850元起、台北至沙巴單程未稅1820元起、台北至清邁單程未稅2480元起。

旅行社易飛網則是鎖定越南旅遊商機，易飛網表示，30日起，限時2天推出越南峴港機加酒自由行4天3夜6000元有找優惠，參加指定團體行程，還有機會獲得iPhone 14。（編輯：陳政偉）1111128