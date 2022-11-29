最早日落不在冬至 台北30日下午5時4分就天黑

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台北市立天文館指出，還沒到冬至，全台29日起就會迎來今年最早天黑時間的日子。圖為淡水河畔湧入觀賞夕陽的遊客。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷台北29日電）時序進入冬季，白天時間會縮短，台北市立天文館指出，還沒到冬至，全台今天起就會迎來今年天黑時間最早的日子，墾丁將於下午5時13分日落，台北最早日落將在明天下午5時4分。

台北市立天文科學教育館透過新聞稿說明，今年台灣各地最早日落時間是在29日或30日，不是一般以為的冬至（12月22日）。每年最早的日落受到地理位置、地球自轉傾角及公轉軌道等因素影響，逐年會有些許差異，須透過複雜的計算才能得知確切日期及時刻。

天文館表示，今年台灣各地最早日落會是在今天或明天，確切時刻依觀察地點不同，例如天文館最早日落在明天下午5時4分；台灣本島最北的富貴角、最東的三貂角是在明天下午5時3分；最南的墾丁、最西的七股在今天下午5時13分。

當太陽落入海平面的瞬間，天文館指出，會在大氣折射下出現持續不到2秒的「綠閃光」，這是非常難得獵取自然美景的好機會；大氣條件良好、空氣乾淨時還有機會看到更珍貴的「藍閃光」，民眾不妨在觀賞日落時試試運氣。

天文館表示，如果想知道所在位置的日落時間，可以上「臺北市立天文科學教育館」網站，點擊首頁上的「天象導航通」，輸入日期並在地圖上點選地點，就可以精確計算太陽升沒時間。（編輯：戴光育）1111129