陳秀熙：中國長期清零 12月底單日恐1400萬例確診

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北30日電）台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天表示，中國在長期「清零政策」下，自然感染人數較低，加上原始疫苗漸失效，預估到12月底單日會有1400萬例COVID-19確診個案，唯一解方是施打雙價疫苗。

中國反封控、爭取自由的「白紙運動」蔓延多個省市。陳秀熙今天帶領研究團隊，透過「新冠肺炎防疫科學線上直播」分析國際COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情趨勢，也提到中國目前面臨的處境。

陳秀熙指出，中國從最開始的武漢株開始，長期處於「清零」政策下，當Omicron病毒株肆虐世界各國，中國的自然感染人數仍較低，幾乎可說是「Omicron處女族群」。

中國近期受到亞變種病毒的侵襲，疫情從內蒙古、廣東地區開始，逐漸拓展到重慶、河南、北京等各個省市的人口密集區域，每日感染個案已達4萬多人。

陳秀熙以流行病學模式推估，如果中國沒有有效控制疫情，加上原始疫苗逐漸失效，到12月底，單日恐有1400萬例確診個案，在龐大人口下，中重症和死亡人數也會相當高。

陳秀熙表示，中國要避免大流行出現，唯有施打雙價疫苗，「若讓清零政策持續，必定會付出非常大的代價」。他也提到這樣的情況不只在中國，世界各國解封後，要維持新常態生活的經濟成長，避免一波再感染的大流行，都須施打雙價疫苗。

對於台灣，陳秀熙提醒歲末年初會有許多大型活動、聚會，目前整體仍有約6成免疫保護力，但隨著原始疫苗逐漸失效，也須趕緊接種雙價疫苗，進而減低脆弱族群的中重症與死亡。

陳秀熙認為，在大眾運輸、公共聚會、大型群聚活動及醫療機構，仍應維持口罩令，並保持社交距離；過年過節聚會時，應注意個人清潔消毒。（編輯：陳仁華）1111130