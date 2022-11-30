4種台灣貴重木 12/1起管制出口

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（中央社記者楊淑閔台北30日電）林務局今天表示，為防範珍貴林木遭盜伐後出口，經洽國貿局依法公告，明天起紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、牛樟等4種台灣特有貴重木的原木、木材、雕刻品及藝品管制出口。

行政院農業委員會林務局發布新聞指出，經濟部國際貿易局依貿易法第11條規定公告，自12月1日起，民眾若要輸出或攜出上述4種貴重木的原木、木材，以及單一次輸出或攜帶出境同一貨品號列內總重量超過5公斤的雕刻品或藝品，都要取得國產材識別標章（TAP、CAS、QR Code），並事前向海關申報及檢附同意文件。

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若未滿5公斤的雕刻品、藝品，得免檢附同意文件，但仍應事前向海關申報。有關公告所涉及的貨品號列範圍，可參考經濟部111年11月18日公告。

林務局說明，為核發同意文件，農委會已訂定「特定林產品出口同意文件核發要點」，可上網查詢，若欲了解公告管制項目、對應的管制措施、輸出程序及同意文件申請與核發流程，可向特定林產品出口同意文件核發作業諮詢服務窗口諮詢。（編輯：管中維）1111130