早稻田大學國際數位政府評比 台灣排名全球第9

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（中央社記者蘇思云台北1日電）日本早稻田大學公布2022年國際數位政府評比報告，台灣在全球64個主要經濟體中排第9，比去年進步1名，且在亞洲排名第3，10項主要指標中有5項名列全球前10名。

數位發展部今天發布新聞稿，早稻田大學此項評比以10個主要指標構成，其中台灣有5項指標列於全球前10 名， 分別是「網路基礎建設」（第 5 名）、「線上應用與服務」（第 2 名）、「政府資訊長活躍度」（第 9 名）、「數位政府戰略與推廣」（第 9 名）、「開放政府與數位轉型」（第 6 名）。

數位部指出，顯見台灣數位政府在數位基礎環境整備、數位化為民服務，以及公私協力推動政府數位轉型等工作方面，已產生顯著效果。

本次評比報告也稱許台灣民眾活用公民科技，持續參與和政府服務相關的各項社會議題，有助於開放政府，並指出在數位部長唐鳳帶領下，台灣推動數位政府持續獲得高度評價。

報告並指出，全球面臨6項社會經濟挑戰，有待數位政府解決，分別是「雲端運算、物聯網與人工智慧應用的數位創新與標準化」、「高齡化加劇的社會」、「開放式創新的運用受限」、「全球和區域的數位落差」、「超大型城市的崛起與城鄉落差」及「中央和地方政府之間缺乏合作」。

數位部表示，政府將參酌這項評比內容，針對各項指標排名情形評估台灣的優勢及挑戰，作為政府擬訂相關政策的參考，未來也將持續積極推動國家數位轉型，與各部會攜手合作，提升數位國力。

早稻田大學國際數位政府評比是由該校數位政府研究所自2005年起辦理，今年是第17屆。（編輯：郭無患）1111201