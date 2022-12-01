高鐵卡娜赫拉彩繪車模型 限量300組12/1開賣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣高鐵1日宣布推出新款聯名商品，下午將開賣限量300組的「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」彩繪列車模型。中央社記者余曉涵攝 111年12月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北1日電）台灣高鐵2019年來攜手卡娜赫拉推出的聯名商品業績累計已破數千萬元。台灣高鐵今天宣布推出新款聯名商品，其中首度推出卡娜赫拉彩繪車模型，限量僅300組今天下午開賣。

聯名商機大，台灣高鐵從2019年底攜手「卡娜赫拉的小動物」以來，已經推出4波聯名商品，台灣高鐵公司營業處零售事業經理江碧珊表示，銷售業績累計已經突破數千萬元，每年都有超過新台幣1000萬元營業額。

市場估計，台灣高鐵攜手卡娜赫拉聯名商品，業績達到5000萬元。為搶攻聯名的龐大市場，台灣高鐵今天發布新聞稿宣布除與7-ELEVEN合作，即日起推出兩款聯名草莓點心，包括「草莓牛奶棒」及「草莓蛋糕捲」外，還有4款新版包裝的瓶裝水將上架量販店。

台灣高鐵說，除此之外今天下午還將開賣限量300組的「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」彩繪列車模型。

台灣高鐵指出，2款草莓點心在全台超過6500間7-ELEVEN門市均有販售；聯名瓶裝水則是除了在高鐵車上跟高鐵站內超商有販售小瓶裝外，這次也與台塩海洋鹼性離子水合作，推出4種新造型的600ml包裝，在量販通路販售。

台灣高鐵說，「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」彩繪列車模型則是依據2019年11月首發的彩繪列車設計，使用車號TR34的模型，於日本生產完成來台，經專業後製成為獨特的彩繪列車限定珍藏版，限量300組，今天下午開賣。

江碧珊說，根據往年經驗，預計30分鐘內模型列車就會銷售一空，且每組模型列車都有專屬序號，每個人拿到的序號都不一樣，未來也還有規劃好幾波與卡娜赫拉的聯名商品。

另外，針對外界期待的彩繪列車，台灣高鐵透露，不排除未來將會有新的彩繪列車。（編輯：陳政偉）1111201