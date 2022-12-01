更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣水果拓展外銷 日本成最大市場取代中國
首頁 / 生活

石斑產量跟不上班班吃石斑 立委建議改吃其他鮮魚

2022/12/1 12:18（12/1 14:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院推動「班班吃石斑」，近期傳出產量跟不上全國學校需求，立委建議可改吃其他鮮魚。教育部長潘文忠（右）1日在立法院教育及文化委員會備詢時說，目前預算都已到位，農委會將持續調度食材，教育部也會密切聯繫，希望全國學生都有機會在學校吃到石斑魚。中央社記者郭日曉攝 111年12月1日
行政院推動「班班吃石斑」，近期傳出產量跟不上全國學校需求，立委建議可改吃其他鮮魚。教育部長潘文忠（右）1日在立法院教育及文化委員會備詢時說，目前預算都已到位，農委會將持續調度食材，教育部也會密切聯繫，希望全國學生都有機會在學校吃到石斑魚。中央社記者郭日曉攝 111年12月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北1日電）行政院推動「班班吃石斑」，但近期傳出產量跟不上全國學校需求，立委建議可改吃其他鮮魚。教育部長潘文忠則說，如果有人吃到、有人沒吃到，對學生不公平。

中國今年6月時宣布暫停輸入台灣石斑魚，行政院推動「班班吃石斑」，補助全國學校午餐每月吃1次石斑魚，學期內共吃4次。

不過近期卻傳出石斑魚產量跟不上學校需求。農委會主委陳吉仲11月28日接受媒體聯訪表示，中國禁石斑魚之後，石斑魚的內外銷仍然非常順暢；外銷原本預計今年大概只有300公噸，結果現在出口的石斑與外銷超過1500多公噸，但他強調學校午餐吃4次石斑魚「絕對會執行到位」。

中國國民黨籍立委林奕華今天在立法院教育及文化委員會質詢時提到，既然石斑魚沒有滯銷，出口價格又比內銷好，導致很多學校至今還沒吃到一次。她認為既然預算已經到位，不一定要拘泥在吃石斑魚，可以改吃其他鮮魚，變成「班班有鮮魚」，也能讓學生吃到平時難吃到的菜色。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對此，潘文忠表示，如果有人吃了，有人沒吃到，對學生也不公平，已有7成學校已經吃過1次石斑魚，學生反應非常好。目前預算都已經到位，農委會會持續調度食材，教育部也會密切聯繫，希望全國學生都有機會在學校午餐吃到石斑魚。

林奕華也提到，教育部補助偏鄉學校精進午餐，傳出有學校用布丁、巧克力捲、乖乖當附餐點心，恐影響學生健康。潘文忠則說，學校午餐每天菜單都會上傳平台，如果有些食材不合適，對身體不好，教育部會和學校溝通、處理。（編輯：陳清芳）1111201

#潘文忠
#林奕華
#教育部
潘文忠
世新性別所傳停招 立委憂影響台灣性別議題布局 中國發生白紙運動 立委關注1.2萬台生求助管道
林奕華
立委爆原能會月曆找女性拍 謝曉星：內部陽剛性太強 車隊謝票 蔣萬安：打造廉能有效率、服務型政府
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族