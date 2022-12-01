石斑產量跟不上班班吃石斑 立委建議改吃其他鮮魚

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行政院推動「班班吃石斑」，近期傳出產量跟不上全國學校需求，立委建議可改吃其他鮮魚。教育部長潘文忠（右）1日在立法院教育及文化委員會備詢時說，目前預算都已到位，農委會將持續調度食材，教育部也會密切聯繫，希望全國學生都有機會在學校吃到石斑魚。中央社記者郭日曉攝 111年12月1日

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（中央社記者陳至中台北1日電）行政院推動「班班吃石斑」，但近期傳出產量跟不上全國學校需求，立委建議可改吃其他鮮魚。教育部長潘文忠則說，如果有人吃到、有人沒吃到，對學生不公平。

中國今年6月時宣布暫停輸入台灣石斑魚，行政院推動「班班吃石斑」，補助全國學校午餐每月吃1次石斑魚，學期內共吃4次。

不過近期卻傳出石斑魚產量跟不上學校需求。農委會主委陳吉仲11月28日接受媒體聯訪表示，中國禁石斑魚之後，石斑魚的內外銷仍然非常順暢；外銷原本預計今年大概只有300公噸，結果現在出口的石斑與外銷超過1500多公噸，但他強調學校午餐吃4次石斑魚「絕對會執行到位」。

中國國民黨籍立委林奕華今天在立法院教育及文化委員會質詢時提到，既然石斑魚沒有滯銷，出口價格又比內銷好，導致很多學校至今還沒吃到一次。她認為既然預算已經到位，不一定要拘泥在吃石斑魚，可以改吃其他鮮魚，變成「班班有鮮魚」，也能讓學生吃到平時難吃到的菜色。

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對此，潘文忠表示，如果有人吃了，有人沒吃到，對學生也不公平，已有7成學校已經吃過1次石斑魚，學生反應非常好。目前預算都已經到位，農委會會持續調度食材，教育部也會密切聯繫，希望全國學生都有機會在學校午餐吃到石斑魚。

林奕華也提到，教育部補助偏鄉學校精進午餐，傳出有學校用布丁、巧克力捲、乖乖當附餐點心，恐影響學生健康。潘文忠則說，學校午餐每天菜單都會上傳平台，如果有些食材不合適，對身體不好，教育部會和學校溝通、處理。（編輯：陳清芳）1111201