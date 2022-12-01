不畏家庭經濟逆境 林愷威獲選北科大優秀青年

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台北科技大學電機工程系4年級學生林愷威（右）家庭經濟曾出現困難，但他不畏逆境積極向學，獲選111年度全校優秀青年代表。（北科大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年12月1日

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（中央社記者陳至中台北1日電）台北科技大學選出111年度全校優秀青年代表，電機工程系4年級林愷威家庭經濟曾出現困難，但他不畏逆境，靠獎學金北上求學，歷年成績都是系上第一，還推甄上3所國立大學研究所，受到學校表揚。

北科大今天發出新聞稿，111年度全校優秀青年代表共有2人，包括電機工程系4年級林愷威、能源與冷凍空調工程所博士班陳柏霖，都是家境不富裕、「逆增上緣」的楷模，反映北科大誠樸精勤、追求卓越的校風。

林愷威的父親是卡車司機，經常要出入冷凍庫搬貨，工作非常辛苦，母親則是電子廠作業員。他小時曾到工廠打工，在生產線撿貨，深刻體會母親的辛勞。

林愷威也不是一直都是「學霸」，國小曾經月考數學科失常，2次都考38分。好在有母親耐心陪伴和教導，鼓勵他「慢慢算，不用跟人家比」，才重拾學習信心。後來父親在家待業，家裡陷入低潮，好在霧峰農工教師耐心輔導、鼓勵參賽，幫他打好專業科目的基礎，後來考上北科大。

林愷威有服務他人的熱忱，在大學擔任班代，班上同學受到感染，都會互相組成念書的團隊。導師張朝陽觀察，林愷威對父母辛勞的感恩，成為一直推著他往前的動力。

另一名獲獎者陳柏霖，今年獲得科技部優秀博士生獎學金的獎勵資格，他出身屏東清寒家庭，從小成績名列前茅，但為學一技之長選擇技職體系。

陳柏霖為了不讓家裡操心，大學努力唸書、爭取獎學金。他的指導教師、能源系教授顏維謀也肯定，陳柏霖一直維持相當認真的學習態度，利用時間彌補自身所學的不足，同時為人開朗，與同學相處融洽。（編輯：陳政偉）1111201