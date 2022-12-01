股債指數樂觀 勞動基金11月回升千億可期待

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（中央社記者張雄風台北1日電）勞動部今天公布最新勞動基金運用統計，今年截至10月虧損新台幣4295.6億元，但10月單月補回829億元。勞動基金運用局說，目前觀察11月指數較10月樂觀，單月回升千億可以期待。

勞動部勞動基金運用局公布最新基金運用統計，整體勞動基金截至今年10月底止規模為5兆6059億元。今年截至10月底評價後收益數為負4295.6億元，收益率負8.23%，10月份金融市場回穩，單月收益數為829億元，收益率1.52%。

勞動基金運用局副局長劉麗茹下午在記者會中表示，10月分指標雖就台股指數來說並沒有漲，而是國際上稍微回穩，但10月基金已經回補一些；目前資料來看11月的指標，不管是股、債等，回升幅度滿高的，「單月回升千億可以期待」。

劉麗茹解釋，因為11月科技業的產業指數較其他產業落後，台灣以電子業為導向的結構來看，稍微沒有像傳產的表現強勁。但她強調，長期來看都是好的，長期穩健性還是可以期待。

劉麗茹表示，10月雖然俄烏戰爭、通膨等因素還在，但市場對於升息、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等隱憂沒有像之前高；展望未來，觀察各國貨幣政策、經濟復甦的力道放緩，因此回穩的方式會朝緩步進行，不會是快速大幅度上揚；她認為就目前穩健恢復的方式對金融市場也是好的。（編輯：管中維）1111201