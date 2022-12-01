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世新性別所傳停招 校方：系所調整會依照規定

2022/12/1 20:13
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（中央社記者陳至中台北1日電）世新大學性別所傳出將被校方停招，師生組成「反停招小組」抗爭，立委擔心會影響性別議題人才布局。校方今天回應，系所增設調整，都會依程序辦理，目前尚未收到院系正式提案。

世新大學性別研究所傳出將被校方停招，師生組成「反停招小組」，今天提出聲明，反對校方的「系所調整」，擔心若被併入行政管理系或傳播學院，因教學、研究方向有非常大的差異，將影響學生受教權和教師的研究多元性。

教育部長潘文忠到立法院備詢，包括民主進步黨籍立委陳秀寶、范雲，以及時代力量黨籍立委王婉諭都關注停招議題，擔心台灣只有3校有性別所，世新一旦停招，將影響人才培育。

中央社記者向世新校方查證性別所停招進度及原因，獲得文字回應。校方解釋，因應台灣高等教育環境的改變，系所增設調整事宜，都會依教育部規定的程序，訂定系、院、校各階段作業時程。

校方解釋目前進度，尚未收到各院系所的正式提案，因此「礙難針對所問事項進行回應。」

潘文忠上午回應立委質詢時，多次強調性別教育是普世價值。據教育部瞭解，世新性別所案仍在校內討論階段，即便學校決定要停招或整併，也須經教育部核定才算數。（編輯：管中維）1111201

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