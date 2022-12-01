亞洲步道大會 賴清德盼台灣之美讓國際看見

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）第四屆亞洲步道大會今晚舉行晚宴，副總統賴清德表示，期望台灣的山林之美、豐富文化能呈現給國際友人。中央社董事長劉克襄說，步道把台灣連結到全世界，期望能看到新的風貌。

台灣千里步道協會副執行長徐銘謙表示，協會於2015年3月加入亞洲步道聯盟（ATN）成為準會員，2017年3月申請進入一般會員，2018年5月在四年一度的亞洲步道聯盟幹部改選中，成為營運委員之一，並爭取到舉辦兩年一度的亞洲步道大會（ATC）。

第四屆亞洲步道大會原訂2021年舉辦，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，12月1到5日終於在台舉行，2、3日登場的是「國際綠道研討會」， 3日下午起到5日有「淡蘭徒步嘉年華」、「山海圳徒步嘉年華」、「樟之細路徒步嘉年華」3條國家綠道徒步活動展開。今天首日為內部會議，晚上並舉辦宴會。

賴副總統致詞時表示，這場活動集結民間企業、團體、地方與中央政府的支持與付出，才能舉辦；他代表總統蔡英文歡迎9個國家、21個步道組織與單位、80名以上步道同好來到台灣，特別是疫情影響各地3年之後來到台灣寶島，意義非凡，非常期待台灣的好山好水、好風景、好人情都能夠給國際友人留下深刻的印象。

劉克襄說，步道是沒有國界的，這20年來，台灣千里步道協會一直把這個千里鎖在台灣，努力去走出過去的歷史、走出現在的台灣的種種地方風情；今天開始，千里步道變成萬里步道，這條路已連結到全世界各地，歡迎9個國家的朋友來台灣，台灣跟世界連結，不只要讓人家看到台灣，希望透過這個千里步道，台灣也能看到世界、看到新的風貌。

2022第4屆亞洲步道大會在台灣，本屆活動主題為「齊聚，夢想之路」，1日晚間在台北圓山大飯店舉辦迎賓晚宴，作家劉克襄出席並致詞。中央社記者鄭清元攝 111年12月1日

推展「樟之細路」國家綠道的客家委員會主委楊長鎮分享去韓國參加亞洲步道大會的回憶，他說，那次晚宴他沒參加，因為凌晨3、4時起來跟著師父在廟裡做早課，是行程中非常美好的一站。

楊長鎮說，要推銷國際友人選擇走「樟之細路」，因為走路絕對不是為了健身而已，過去的人走路是為了挑米去賣、迎娶10幾公里外的新娘子到村子裏，又或是為了去看一年一度的大戲，更早的祖先走在「樟之細路」，是為了擷取樟腦，這辛苦的過程有族群衝突、流血流汗，透過雙腳走過這條路，會記得祖先的生存、往來。

進入現代，楊長鎮說，現在走步道有新的意義，走路去欣賞風景、拜會朋友，健身絕非其中最重要的，他6年前去探路、把路找回來時，走到終點處約莫是秋季快入冬時分，在關西八寮一處小小的土地公廟，看到傍晚的陽光曬過來，有金黃色的石板在太陽下閃耀，山谷有塊菜園，山上建了祠堂，還有兩隻暗光鳥（夜鷺），安安靜靜的，所有辛勞因為這個畫面變得特別有意義。

楊長鎮相信，「去走過我的祖先走過的路的時候，應該會帶給你們非常多的感動，我希望你們也能找到自己喜歡的人生的一條路。」（編輯：管中維）1111201

台灣千里步道協會利用手作步道的方式修復雙溪溝古道，雙溪溝古道是台北大縱走全段中最為原始、人工設施最少的路段。（圖取自千里步道臉書facebook.com）

2022第4屆亞洲步道大會在台灣，台灣千里步道協會1日晚間在台北圓山大飯店舉行迎賓晚宴，客委會主委楊長鎮出席並致詞。中央社記者鄭清元攝 111年12月1日