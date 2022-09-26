英攝影師走遍70國 為台灣樟之細路獻出主持首秀

（中央社記者葉冠吟台北26日電）深度紀實節目「樟之細路的秘密」找來走遍全球逾70國的英國資深攝影師史道華聯合主持，以西方視角共同探索這條台灣之前「地圖上沒有的路」，而他身上的經歷也堪稱見證台灣歷史變遷。

「樟之細路」（Raknus Selu Trail）是台灣最長的國家級自然步道，全長綿延380公里，起於桃園龍潭，止於台中東勢，主要沿著以客家聚落為主的台三線，縱向串聯舊有的古道、農路、郊山步道而成，舊時因出口樟腦與茶葉至世界各地，與全球貿易關係密切。

英文名稱中的Raknus是賽夏族與泰雅族語言中的「樟樹」，Selu則是「小徑」的客家話，富有巧思的名稱，反映客家、原住民族群因開墾區域重疊曾爆發的競爭、和解與融合的複雜過往。而探索這條路背後故事的紀實節目「樟之細路的秘密」，就找來廣播金鐘得主溫士凱與史道華（Chris Stowers）聯合主持。

55歲的史道華投身攝影工作逾30年，走過世界各地與戰區，與台灣緣分也相當深厚，來訪逾百次，曾替國際媒體拍攝過前總統李登輝、陳水扁、馬英九及台積電創辦人張忠謀等肖像照，也經手不少台灣旅遊書。

接受中央社記者訪問時，史道華透露任職紀實攝影師以來，從未在一個國家待超過1個月，卻因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情駐足台灣近3年，「但我很慶幸自己是卡在台灣」，他指出台灣地形豐富、離島多，依然能四處旅行，相比困在香港的同業相當舒服、幸運；甚至讓史道華挑戰起不少新鮮事，包含這回站到鏡頭前當主持人。

他笑言過去為拍攝台灣旅遊書幾乎走遍各縣市，踏上「樟之細路」時卻讓他相當吃驚，「我自認已很熟悉這個國家，卻常有點不知道自己身在何處」，穿梭於鬱鬱林間，解鎖在地故事，讓史道華體驗到前所未有的台灣，也看見客原族群互利共生的融合之美。

史道華分享，自己首次來台灣是1991年，他回憶當時台灣剛解嚴不久，在中國六四事件、台灣野百合學運接續發生後，他當時服務的亞洲雜誌（ASIAWEEK）對台灣很感興趣，特別指派他來拍攝國慶活動，「我得從澳門搭6個小時的船到高雄，再坐車到台北，和現在相比，根本是兩個不同的世代」。

旅居亞洲這35年來，從台灣首次民選總統、1997年的香港主權移交、台灣首次政黨輪替、太陽花學運、香港雨傘運動到2019年的香港反送中運動，史道華都站在歷史第一現場記錄，幾乎見證台灣的民主化發展。

他表示，儘管台灣是個面積不大的小島國，卻能屢屢度過困境，且社會機能運作良好，「我認為台灣正處於一個很棒的平衡點，擁有自由，也還懷抱希望」，更笑言短短30年，從街上沒幾部車，到世界各大名車到處跑，「當時我想找間咖啡店都難，現在每個轉角都有，變化真的很快」。

而身為記者，他總渴望到事件現場用快門記錄下一切，也彷彿有種記錄歷史的宿命感。史道華分享，2008年正當全球媒體因北京奧運聚集中國時，他卻反其道而行飛到喬治亞度假，卻碰上俄羅斯在奧運開幕之際揮軍入侵喬治亞。當時國境封閉、境內媒體寥寥無幾，史都華也只能抓起相機衝到戰區。

問及先救人還是先拍照的永恆攝影論辯，史道華則率直回應：「當然會先幫人，我能同理被攝者的心情，一定會很厭惡拍我的人，但這也使我無法當戰地記者」。但他也舉例，在2004年南亞大海嘯和2005年巴基斯坦強震現場，他則是在災後數日才抵達，目睹傷者累累，自己無力協助，唯一能做的就是專注拍出好照片，讓世界看到，才是對他們最好的幫助。

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拿了幾十年的相機在各個現場出生入死，史道華笑說儘管已55歲，心裡仍像20幾歲的年輕攝影師，不論見過多少大場面，仍泯滅不了對新的事物、新聞現場與旅遊的熱情與好奇，「人的一生中很難得能找到熱愛的志業，攝影就是，我想到生命最後一刻，都會拿著我的相機吧」。

深度紀實節目「樟之細路的秘密」27日晚上9時在AXN頻道首播，並於東南亞、日本、韓國等20個地區共同上映。（編輯：陳仁華）1110926

「樟之細路」是台灣最長的國家級自然步道，全長綿延380公里，起於桃園龍潭，止於台中東勢，主要沿著以客家聚落為主的台三線，縱向串聯舊有的古道、農路、郊山步道而成。（AXN提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月26日