第4屆亞洲步道大會在台灣 行銷4條長步道給全球

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）台灣千里步道協會今天表示，第4屆亞洲步道大會將於12月1日到5日舉行，預計10國近30個組織來台，屆時行銷4條長距離步道給全世界，10月10日起開放國人報名參與。

台灣千里步道協會發布新聞指出，活動的官方網站為https://www.2022asiatrailsconference.org/program，可查詳細日程及上網報名參加，報名成功者將獲得多項好物，並可加購蕭青陽設計的亞洲步道大會紀念排汗T恤。

協會並表示，屆時的活動包括亞洲步道聯盟年會、國際綠道研討會及淡蘭徒步嘉年華等國家綠道體驗活動。

動態活動方面，協會說明，將結合淡蘭跨縣市平台相關單位，分兩路進行淡蘭古道會師的徒步嘉年華活動，國人將有機會與外國訪賓在秋高氣爽時一同健行。

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為了迎接COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後首次的國際聚會，身為世界步道聯盟與亞洲步道聯盟會員的台灣千里步道協會說，也請籌備委員紀政、小野、劉克襄等人邀集官方與民間各界組成工作小組與協力單位，要把淡蘭、樟之細路、山海圳、台北大縱走等4條長距離步道行銷世界，讓台灣躋身世界長距離步道組織之列。

另外，場內活動方面，協會說，主講者包含美國阿帕拉契山徑、濟州偶來的代表，以及對國人來說是新面孔的黎巴嫩山岳步道、澳洲比布蒙步道、土耳其歐亞步道、加拿大布魯斯步道與日本信越步道等講者分享經驗。（編輯：管中維）1111007