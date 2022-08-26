淡蘭古道新書上架 劉克襄譽職人接續百年點燈

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晨星出版新書「淡蘭古道：百年里山的長路慢行」新書，作家劉克襄為書寫下推薦序，26日並出席在新北舉辦的發表活動。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年8月26日

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）「淡蘭古道：百年里山的長路慢行」新書上架，透過職人的故事與守護，串起「台灣聖雅各之路」的歷史；生態作家劉克襄形容在地達人默默耕耘，宛如百年持續為古道點燈的住民。

新北市政府觀旅局今天發表淡蘭古道全新步道旅遊書，邀周聖心、徐銘謙、古庭維、吳雲天、楊世泰、戴翊庭、謎卡等作家執筆，書寫200公里長距離步道的見聞及遊程；由插畫家沈恩民親自走訪後，手繪北路、中路、南路的60公分拉頁淡蘭古道鳥瞰地圖。

書中收錄22處在地生活的職人故事、生態工法手作步道塊石疊砌的修護，呈現承襲先民的百年古道修築工法，以最質樸的面貌，重現台灣自然生態之美。

觀旅局表示，淡蘭古道貫穿數10條古道秘境，見證台灣百年歷史，比美西班牙的聖雅各朝聖之路，可謂「台灣聖雅各之路」，或台灣百年之旅的朝聖之路。透過親自走讀可理解貫穿北宜交通的古道北路、先民墾拓的古道中路、百年茶聖的古道南路。

精彩的篇章包括，被譽為古道「道長」的生態旅行作家吳雲天撰文攝影的「淡蘭古道職人誌」，內容有施岑宜一手打造的瑞芳新村芳書院、簡淑慧注入百年生活感動的注腳雙溪工作室、往來城鄉的大地工程師蕭學苑的遇見雞母嶺、傳承石碇老街百年風華的HA SOCK襪子娃娃專賣店，這些長年守護淡蘭古道或返鄉經營的在地達人據點。

吳雲天在記者會表示，透過旅行豐富自己的人生，公元2014年開始與生態作家劉克襄踏查淡蘭古道時，刀子與鋸子開路是基本配備；這些年，市府整理出200公里的先民生活道路適合民眾前往，新書扮演橋梁角色與讀者分享觀察的成果。

劉克襄告訴中央社記者，書中有許多在地人文故事，例如貢寮雞母嶺蕭學苑、石碇螢火蟲書屋葉家豪，將自身與先人的回憶與經驗堆聚成一盞盞燈火，矗立在淡蘭古道的每個節點，就像是半世紀前的淡蘭古道住民會在山路點一盞煤油燈，為行人與學生指引安全的路徑，這是共好生活網的美好精神。

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劉克襄說，有如民眾到香港就要走麥理浩徑，希望國際友人到台灣也到淡蘭古道朝聖，卯澳、大里、香蘭等東北角海岸與古道連結，兼具里山、里海的精神，這是其他古道所沒有的特色，希望未來出版專門介紹淡蘭古道里海精神的書，讓淡蘭古道是連結縱深活歷史的古道。

新北市長侯友宜推薦表示，淡蘭古道跨越新北、台北、基隆及宜蘭，沿途山水風景承載台灣的歷史記憶，讓人彷彿回歸原始；讀者除透過新書瞭解步道的見聞及遊程，日後有機會也能實際走訪吸收芬多精，感受山城的人情味及大地之美。（編輯：戴光育）1110826

「淡蘭古道：百年里山的長路慢行」新書發表活動26日在新北市舉行，生態作家劉克襄（左2）、新北市長侯友宜（前右3）出席，推薦民眾走訪淡蘭古道，體會山城人情味。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年8月26日

新北市觀旅局26日發表淡蘭古道全新步道旅遊書，創作書中「淡蘭古道職人誌」篇章的吳雲天（左起）與書中人物阿丹姐、作家劉克襄、新北市觀旅局長楊宗珉出席合影。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年8月26日

新北淡蘭古道全新旅遊書籍「淡蘭古道：百年里山的長路慢行」26日舉行發表會，生態作家劉克襄出席表示，希望國際友人到台灣能到淡蘭古道朝聖，卯澳、大里、香蘭等東北角海岸與古道連結，兼具里山、里海的精神，這是其他古道所沒有的特色。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年8月26日