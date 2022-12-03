氣溫明顯回升 4日起東北季風南下溫度降

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（中央社記者余曉涵台北3日電）氣象專家吳德榮說，今天氣溫明顯回升，各地晴時多雲，白天舒適微熱。4日起東北季風南下，氣溫下降，預計下週北台灣呈現濕涼多雨，令人不適的天氣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天有短暫空檔，氣溫明顯回升，各地晴時多雲，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下週有2波「東北季風」接連南下，強度比上波稍弱，與大陸冷氣團則有段差距，約暖了3度左右，但2波之間，空檔不明顯，使得整週都是迎風面（北部、東半部）易降雨，背風面（中南部）晴朗，而北台灣則呈現濕涼多雨，令人不適的天氣，要有心理準備。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，4日東北季風開始南下，氣溫漸降，北台灣雲量漸增，北部、東北部轉有局部短暫雨。

吳德榮表示，5、6日東北季風增強、氣溫降，北部、東半部有局部雨，北台轉濕涼微冷，中南部晴時多雲，白天舒適、早晚涼。

7日東北季風稍減弱，氣溫略升，但降雨型態未變，吳德榮說，8日、9日另一波東北季風再增強、氣溫降，仍是北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲的天氣，北台濕涼，中南部白天舒適、早晚涼。（編輯：黃世雅）1111203