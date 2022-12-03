土耳其藝術家熱愛生命獲獎 捐畫義賣助台灣偏鄉

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（中央社記者何宏儒台北3日電）土耳其色盲藝術家法提．庫屈克今天獲頒周大觀文教基金會「全球熱愛生命獎章」，宣布將義賣10幅畫作所得新台幣近30萬元捐給台灣的偏鄉學校。

「你擁有的物質最後反過頭來奴役了你。」（The things you own end up owning you.）

在頒獎典禮上，周大觀文教基金會創辦人周進華詢問法提．庫屈克（Fatih Kucuk），怎麼能夠瀟灑到只帶著一只公事包，就飛到航程超過10小時的地方生活將近一個月，庫屈克引用電影「鬥陣俱樂部」（Fight Club）中布萊德彼特（Brad Pitt）飾演的主角泰勒德頓（Tyler Durden）片中這段台詞來回答。

「鬥陣俱樂部」諷刺消費主義，庫屈克顯然也無過高物慾。他11月19日從伊斯坦堡飛抵桃園機場時，手上拎的一個黑色公事包就是全部行李，裡頭只放了兩件棉質襯衫、兩件長褲、一雙襪子和一台工作用的平板電腦，這讓接機的周進華嘖嘖稱奇。

周大觀文教基金會表示，庫屈克儘管後天發現自己是色盲，卻已到至少14國、200多所偏鄉學校擔任彩繪志工，以毛遂自薦方式，只要對方提供住宿，他就當義工幫學校畫壁畫或地板。

36歲的庫屈克第4次來台，11月下旬在屏東縣林邊鄉崎峰國小留下彩繪。他之前曾經到台東縣池上鄉萬安國小振興分校、嘉義縣阿里山鄉達邦國小及達邦國小里佳分校等偏鄉學校擔任志工。

庫屈克這次還提供畫作在台義賣，定價3萬元的10幅作品已全數由台灣的企業家認購。周進華在儀式中宣布，扣除有關成本後，庫屈克決定所得全數捐給台灣的偏鄉學校。

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周大觀文教基金會下午在台北頒發「2022第25屆全球熱愛生命獎章」當選證書給庫屈克，土耳其駐台灣代表貝定可（Muhammed Berdibek）及妻子丁蕊（Zeynep Dincer Berdibek）、中華海洋生技股份有限公司董事長張永聲、庫屈克的妻子格尼爾（Gonul Kucuk）等人出席儀式。

庫屈克之外，今年熱愛生命獎章得獎人還包括哥倫比亞的帕瓊（Gloria Pachon）、西班牙的葛梅茲（Ignacio Tremino Gomez）、不丹的佩瑪．策林（Pema Tshering）、美籍日裔的岩本光弘、澳洲的芮納多（Tony Rinaudo）、日本的岩崎花奈繪、台灣的林易超和周軒瑋，一行人將展開全台關懷生命系列公益活動。（編輯：馮昭）1111203