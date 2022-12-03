更多編輯台推薦新聞：
速水茂虎道代言台灣豬肉 日本型男主廚愛上台式香腸
生活

速水茂虎道代言台灣豬肉 日本型男主廚愛上台式香腸

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

土耳其藝術家熱愛生命獲獎 捐畫義賣助台灣偏鄉

2022/12/3 22:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何宏儒台北3日電）土耳其色盲藝術家法提．庫屈克今天獲頒周大觀文教基金會「全球熱愛生命獎章」，宣布將義賣10幅畫作所得新台幣近30萬元捐給台灣的偏鄉學校。

「你擁有的物質最後反過頭來奴役了你。」（The things you own end up owning you.）

在頒獎典禮上，周大觀文教基金會創辦人周進華詢問法提．庫屈克（Fatih Kucuk），怎麼能夠瀟灑到只帶著一只公事包，就飛到航程超過10小時的地方生活將近一個月，庫屈克引用電影「鬥陣俱樂部」（Fight Club）中布萊德彼特（Brad Pitt）飾演的主角泰勒德頓（Tyler Durden）片中這段台詞來回答。

「鬥陣俱樂部」諷刺消費主義，庫屈克顯然也無過高物慾。他11月19日從伊斯坦堡飛抵桃園機場時，手上拎的一個黑色公事包就是全部行李，裡頭只放了兩件棉質襯衫、兩件長褲、一雙襪子和一台工作用的平板電腦，這讓接機的周進華嘖嘖稱奇。

周大觀文教基金會表示，庫屈克儘管後天發現自己是色盲，卻已到至少14國、200多所偏鄉學校擔任彩繪志工，以毛遂自薦方式，只要對方提供住宿，他就當義工幫學校畫壁畫或地板。

36歲的庫屈克第4次來台，11月下旬在屏東縣林邊鄉崎峰國小留下彩繪。他之前曾經到台東縣池上鄉萬安國小振興分校、嘉義縣阿里山鄉達邦國小及達邦國小里佳分校等偏鄉學校擔任志工。

庫屈克這次還提供畫作在台義賣，定價3萬元的10幅作品已全數由台灣的企業家認購。周進華在儀式中宣布，扣除有關成本後，庫屈克決定所得全數捐給台灣的偏鄉學校。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

周大觀文教基金會下午在台北頒發「2022第25屆全球熱愛生命獎章」當選證書給庫屈克，土耳其駐台灣代表貝定可（Muhammed Berdibek）及妻子丁蕊（Zeynep Dincer Berdibek）、中華海洋生技股份有限公司董事長張永聲、庫屈克的妻子格尼爾（Gonul Kucuk）等人出席儀式。

庫屈克之外，今年熱愛生命獎章得獎人還包括哥倫比亞的帕瓊（Gloria Pachon）、西班牙的葛梅茲（Ignacio Tremino Gomez）、不丹的佩瑪．策林（Pema Tshering）、美籍日裔的岩本光弘、澳洲的芮納多（Tony Rinaudo）、日本的岩崎花奈繪、台灣的林易超和周軒瑋，一行人將展開全台關懷生命系列公益活動。（編輯：馮昭）1111203

#法提．庫屈克
#周進華
#周大觀文教基金會
法提．庫屈克
土耳其藝術家偏鄉當志工 第4度來台在林邊留彩繪
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族