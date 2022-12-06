東北季風影響北部濕涼 南部日夜溫差大
2022/12/6 08:15（12/6 09:01 更新）
（中央社台北6日電）中央氣象局表示，今天持續受東北季風影響，北部、東北部及東部整天濕涼，白天高溫約攝氏18至22度，其他地區仍有25至30度，南部地區日夜溫差較大。
氣象局網站發布訊息指出，今天持續受東北季風影響，台灣本島大部分平地氣象站都是入冬以來的最低溫，清晨北部及東北部低溫僅16度左右，中南部及花東地區約17至20度，沿海空曠地區及近山區地平地溫度還更低一些。
氣象局表示，北部、東北部及東部整天濕涼，白天高溫約18至22度，其他地區仍有25至30度，南部地區日夜溫差較大。
降雨方面，中部以北及東半部地區雲量較多，都有降雨可能，越往北降雨越明顯，尤其基隆北海岸有局部大雨或豪雨，而大台北山區及東北部地區有局部大雨發生機率，至於南部地區仍維持多雲到晴天氣。
桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生機率。
根據環保署空氣品質預報資訊指出，今天東北季風影響，雲嘉南以北位於迎風面，擴散條件良好；高屏空品區位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海零星地區，因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。
竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（編輯：謝雅竹）1111206
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