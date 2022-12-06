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桃園、南投清晨14.3度 吳德榮：北台灣濕冷

2022/12/6 08:31（12/6 08:57 更新）
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氣象專家吳德榮表示，6日東北季風偏強，北台灣濕冷，中南部日夜溫差大。圖為民眾5日傍晚穿上禦寒衣物在台北市北投區等紅燈。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮表示，6日東北季風偏強，北台灣濕冷，中南部日夜溫差大。圖為民眾5日傍晚穿上禦寒衣物在台北市北投區等紅燈。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北6日電）根據中央氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為南投縣中寮鄉、桃園市楊梅區，皆為攝氏14.3度。氣象專家吳德榮表示，今天東北季風偏強，北台灣濕冷，中南部日夜溫差大。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式未來一週的模擬顯示，「副熱帶高壓」強度偏強，限制了冷空氣的南下，台灣只受到其邊緣影響，強度僅達東北季風；最新各國模式10天模擬，期末的冷空氣、強弱明顯分歧，不確定性大，還得再觀察。

吳德榮指出，最新模擬顯示，今天東北季風仍強，北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲；北台灣濕冷，中南部早晚涼冷、日夜溫差大，有心血管疾病及高齡者，要注意保暖。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明天、8日東北季風稍減弱，氣溫逐日緩升；北部、東半部有局部雨，中南部晴朗穩定、晨間易有霧。

吳德榮說，9至12日東北季風略增強，氣溫稍降，仍是北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲，北台灣濕涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼的天氣。（編輯：謝雅竹）1111206

#中央氣象局
#低溫
#吳德榮
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