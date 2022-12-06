鼓勵企業永續 勞動部訂指南評選29家績優

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（中央社記者張雄風台北6日電）勞動部為鼓勵企業永續發展，訂定「永續健康與安全指南」，評選出電子業及金融保險業29家績優單位；明年規劃以營造業與食品化工業為評選重點產業，並依業別特性逐年擴大辦理。

為營造健全永續發展（ESG）生態體系，企業須透過永續報告書主動揭露ESG的執行項目，供關係人查閱。

依金融監督管理委員會規定，達一定規模上市（櫃）公司，每年應編製永續報告書，並應參考全球永續性報告協會（Global Reporting Initiative, GRI）發布準則，揭露經濟、環境及社會重大主題影響及績效指標。

勞動部今天舉辦例行業務說明會。勞動部職業安全衛生署職業衛生健康組長張國明表示，GRI 403職業健康與安全揭露準則自民國110年生效，為協助企業積極揭露職業健康與安全績效，勞動部訂定「職場永續健康與安全SDGs揭露實務建議指南」，訂定基本指標及進階指標，並提供質性與可量化數據及實務案例，供業界更易明瞭及應用。

張國明指出，今年首度主動評比588家上市櫃企業的永續報告書，發現國內88%上市櫃企業鑑別「職業健康與安全」是僅次於「經濟績效」的重大關注議題，95.3%的企業設定有職場健康與安全政策，但對應的績效揭露大多都停留在基本法規要求與職業傷病發生情形等被動指標，僅約12%有優於法規。

張國明說，今年優先選定「電子業」與「金融保險業」，針對治理面、策略面、風險與機會面、目標與績效面以及驗證面，綜合評比企業的公開度與績效展現情形，選出前10%、共29家績優企業（包含電子業24家、金融保險業5家）。

張國明表示，明年規劃將以「營造業」與「食品化工業」為重點產業，並將依業別特性逐年擴大辦理。

根據勞動部資料，今年電子業上市績優單位包含聯電（2303）、台積電（2330）、旺宏（2337）等；上櫃包含穩懋（3105）、鑫科（3663）、世界（5347）。

金融保險業部分，包含元大金（2885）、台新金（2887）、中信金（2891）等單位。（編輯：管中維）1111206