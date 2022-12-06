16縣市職安衛評比 苗栗雲林嘉市優等

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（中央社記者張雄風台北6日電）勞動部今天頒獎表揚職安衛優良縣市政府及五星獎單位。16縣市中，苗栗縣、雲林縣及嘉義市獲評等為「優」；五星單位則包含台電澎湖營運處、台電核二廠等。

勞動部舉辦111年度職安衛優良縣市政府及五星獎單位頒獎典禮，肯定績優縣市政府及企業積極推動職場安全與勞工健康的貢獻。

勞動部發布新聞稿說明，政府機關推動職業安全衛生績效評核，是分年輪流由直轄市六都及直轄市以外的16個縣市政府受評，今年針對直轄市政府以外的16個縣市政府，就政策規劃、執行等多元面向評分。

勞動部指出，這屆計9個地方政府獲獎，苗栗縣、雲林縣及嘉義市獲得評核等第「優」；宜蘭縣、新竹市、南投縣、屏東縣、台東縣及澎湖縣獲得評核等第「良」。

另外，安全衛生優良單位五星獎，由台灣電力公司澎湖區營業處、台灣電力公司第二核能發電廠、台灣松下電材公司、台電公司東部發電廠、大統益股份有限公司、台水公司第四區管理處及潤弘精密工程公司等7家事業單位獲獎；職安衛管理系統（TOSHMS）績效優良獎，則由台積公司十四B廠獲「特優」。

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勞動部提到，這些獲獎單位均將促進工作者安全與健康融入企業文化中，並透過系統化的管理作為，持續提升管理效能。

勞動部表示，今年5月1日「勞工職業災害保險及保護法」已上路，其中第16條特別規定，職業災害保險費率必須參酌投保單位的職業安全衛生辦理情形予以調整，而通過TOSHMS驗證或獲得優良單位五星獎的事業單位，已列為得減收其行業別災害費率適用對象。（編輯：管中維）1111206