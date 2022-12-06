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7國籍航空4家赤字 星宇航空累積虧損111億元

2022/12/6 17:14（12/6 18:02 更新）
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民航局公布今年國籍航空第3季營運概況，星宇航空累積虧損超過新台幣111億元。（星宇航空提供）
民航局公布今年國籍航空第3季營運概況，星宇航空累積虧損超過新台幣111億元。（星宇航空提供）
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（中央社記者余曉涵台北6日電）民航局公布今年國籍航空第3季營運概況，7家國籍航空有4家累積為虧損，其中星宇航空累積虧損超過新台幣111億元。由於星宇航空虧損已超過資本額一半，民航局說，會提醒要注意。

交通部民用航空局日前公布各家航空公司今年第3季營運概況，7家國籍航空累積盈餘有4家為虧損，包含星宇航空虧損累積已達到新台幣111億元，台灣虎航累積虧損26億元，華信航空累積虧損27億元。

根據民航局公布的營運概況報表，今年前3季稅後淨利，中華航空獲利36億元，長榮航空獲利63億元，立榮航空獲利1.9億元；華信航空虧損6億元，德安航空虧損1893萬元，台灣虎航虧損24億元，星宇航空虧損42億元。

由於星宇航空累積虧損已經超過資本額的一半，民航局副局長方志文受訪時表示，會提醒星宇航空要留意財務狀況，增資是其中一種方法。（編輯：陳政偉）1111206

#星宇航空
#民航局
#華信航空
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