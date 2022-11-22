星宇闢越南第3航點 112年1/13開航台北-河內

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星宇航空22日宣布，112年1月13日起開航台北-河內航線，每天一班，即日起正式開賣，這也是星宇航空開闢越南的第3個航點。河內最知名的景點就是被列為世界遺產的下龍灣。（星宇航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年11月22日

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）星宇航空今天宣布，明年1月13日起開航台北-河內航線，每天1班，即日起正式開賣，這也是星宇航空開闢越南的第3個航點。

星宇航空發布新聞稿，繼峴港、胡志明市後，再宣布開闢第3個越南航點河內，拼圖越南北、中、南3大據點。

星宇航空表示，台越兩地的商務往來十分頻繁，其中文化中心河內更是越南首府及北部第一大城，為經貿及旅遊的重鎮。有鑑於越南當地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在今年下半年已獲得良好控制，且台越兩地入境規定持續放寬，星宇航空開闢河內航線，期望為往來兩地的台商及旅客帶來高品質且安心的飛航體驗。

河內最知名的景點就是被列為世界遺產的下龍灣。

星宇航空台北-河內航線以Airbus新世代客機A321neo執飛，提供共188個座位，包含8個商務艙、180個經濟艙，每天飛航1班，去程台灣時間上午9時25分起飛，越南時間上午11時40分抵達，回程越南時間中午12時55分起飛，下午4時35分到台灣。台灣時間比越南快1小時。

星宇航空線上旅展進入倒數，27日前購票可享9折優惠。（編輯：管中維）1111122