立榮航空3席董事當然解任 依法須在60天內補選

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立榮航空公告，英屬維京群島商雲杉公司因轉讓立榮持股超過選任時的1/2，30日起當然解任雲杉公司在立榮的董事代表人。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴言曦台北30日電）立榮航空今天公告，英屬維京群島商雲杉公司因轉讓立榮持股超過選任時的1/2，今天起當然解任雲杉公司在立榮的董事代表人。由於立榮董事缺額達1/3，依公司法規定，董事會須在60天內召開股東臨時會進行補選。

據立榮今天的重大訊息公告，雲杉公司在立榮的3席董事，分別由星宇航空董事長張國煒、福懋油脂董事林文鵬、台灣先端放射醫學治癌基金會董事張耀婷擔任代表人；監察人則是星宇航空法務長黃蓓蓓。

立榮航空表示，由於法人董事雲杉公司在任期中，即11月30日轉讓持股超過選任時持股的1/2，依法自11月30日起當然解任；黃蓓蓓則自今天起辭任監察人職務。

根據公司法第201條規定，董事缺額達1/3時，董事會應於30天內召開股東臨時會補選，但公開發行股票的公司，董事會應於60天內召開股東臨時會補選。（編輯：林興盟）1111130