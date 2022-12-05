星宇航空前3季虧42.28億 明年1月運能成長近3成

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（中央社記者賴言曦台北5日電）星宇航空表示，今年1到9月營收新台幣13.94億元，較去年同期的5.57億元成長150%，稅後淨損42.28億元；隨著河內、宿霧等航點明年1月中陸續開航，1月運能合計再成長近3成。

星宇今天透過新聞稿說明，客運第3季營收4.39億元、年增527%、季增170%，主要受惠亞洲各國邊境管制陸續鬆綁，及暑期為旅運需求旺季，使客運收入大幅成長。

貨運方面，星宇第3季營收2.90億元、年增169%、季增63%，隨貨運市場需求放緩，星宇妥善將寬體機投入貨量需求大的航點，使貨運收入穩定成長。

航班規劃部分，星宇指出，隨客運需求轉強，今年12月日本東京、大阪開始增班，整體航班數較11月成長約3成；為迎來農曆春節旺季，澳門、曼谷分別自1月10日、20日起增至每天2班直飛。

看好明年旅遊復甦，星宇預計明年1月13日開闢台北-河內航線、1月17日開闢台北-宿霧航線，使東南亞航網更臻綿密，1月運能合計再成長近3成。

機隊方面，星宇12月預計交付2架A321neo，屆時13架A321neo將全數到位，另外，A350-900新機自10月底引進後已開始進行籌備作業，預計明年初將首亮相並投入區域航線營運，大幅增加運能及派遣彈性。（編輯：張均懋）1111205