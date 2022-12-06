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超額進用原住民族 北市環保局285人居冠

2022/12/6 17:23
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（中央社記者張雄風台北6日電）原住民族委員會今天表揚2022年超額進用原住民族的政府機關及事業單位，台北市環保局進用原住民人數高達285人，是進用最多原住民族的單位。

原民會舉辦「2022年超額進用原住民族表揚典禮」，表彰並感謝政府機關及廠商積極進用原住民族員工，保障原住民族工作權。

原民會發布新聞稿表示，原住民族工作權保障法於民國90年10月31日公布施行，當年的原住民失業率高達14.86%，經過政府與民間企業共同努力，到今年6月的失業率已下降到3.97%，和全體民眾失業率3.74%相比，只相差0.23個百分點。

另外，原民會指出，105年至110年公部門平均每年依法應進用1643人，實際每年平均超額進用1萬671人；政府採購私部門部分平均每年依法應進用1萬29人，實際平均超額進用2萬2902人，以上合計平均每年依法應進用1萬1672人，實際每年平均超額進用3萬3573人，超額進用達2.88倍。

這屆獲獎者，在政府部門中，以台北市政府環境保護局進用原住民人數高達285人，是這次進用最多原住民族的單位；依政府採購法得標的廠商中，埔基醫療財團法人埔里基督教醫院也進用多達176人。

社團法人台東縣南迴健康促進關懷服務協會及九族文化村股份有限公司，這兩個單位雖然依法沒有進用原住民的義務，但仍分別進用多達40人及60人，積極為原住民提供就業機會。

原民會表示，期望未來有更多機關及廠商提供原住民族就業機會，齊心致力改善原住民族的生活與提升其社會和經濟地位。（編輯：管中維）1111206

#原民會
#台北市環保局
#原住民族委員會
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