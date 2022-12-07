竹南風機更新改建環評案過初審 釐清噪音影響

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（中央社記者張雄風台北7日電）因應再生能源成長需求，竹南風力發電機組提更新改建環評案。環委釐清關於鄰近社區噪音影響、風機葉片光影對台61線可能會有的行車疑慮後，本案建議補充修正後通過初審，送大會審查。

行政院環境保護署召開「竹南風場風力發電機組更新改建計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。開發單位苗栗風力股份有限公司表示，這次更新改建4部機組，單機容量4.2至5MW，總容量裝置16.8至20.0 MW；並更新設置22.8kV電纜。

環委前次會議中提出風機鄰近民宅，可能會有噪音疑慮。開發單位今天表示，本計畫各座風力機組距離民宅及工廠最近的直線距離約60至270公尺間，並在鄰近天祥街社區新增一處噪音監測站，模擬最大噪音增量不超過3.43dB，屬輕微影響。

另外，環委也關心風機營運期間葉片是否會反光、有陰影，對台61線行車與視覺造成影響。開發單位表示，以現地上午、中午、下午及傍晚時段實地拍攝結果，風機葉片所產生日照陰影並不會對台61西濱快速道路產生遮陰現象，僅於傍晚時段有些微眩影，但光線強度相對較弱，故不致影響駕駛者視線。

開發單位強調，風機葉片採用特殊材質、非平滑表面，故不會直接折射光線與反光，於實地測試時並無觀察到風機葉片產生反光現象。

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開發單位提到，竹南風場於95年完成設置及商轉，營運至今已逾15年，此次更新採用更先進且運轉效率更佳的風力機組，配合政府能源轉型政策，致力達成2025年再生能源發電占比達20%的目標。

環委對於本案並未再提追加意見，最後建議增加環境監測對照區調查點位，研提減輕對鳥類及蝙蝠影響的措施；並提醒植栽減碳效益應扣除已移除的樹木後重新計算，植栽如有死亡，應以1：1.5的比例補原生種喬木。本案建議補充修正後過初審，送環評大會審查。（編輯：陳政偉）1111207