高鐵購新列車進度 王國材：價格談判中

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（中央社記者汪淑芬台北7日電）交通部長王國材今天在立法院表示，有關台灣高鐵公司購買新列車的進度，目前正在價格談判中。

立法院交通委員會今天安排交通部相關單位報告112年度台灣港務公司、航港建設基金附屬單位、觀光發展基金預算。

民進黨立法委員李昆澤質詢時說，現在台灣高鐵雖有季節性或臨時性的增班，但仍會出現尖峰或假日一票難求，供給能量不足，主要是車輛數及所需人力不夠，台灣高鐵購買新列車已流標2次，3月再次邀標，進度如何？

王國材表示，高鐵現有34列列車確實不足，2、3年前台灣高鐵就啟動購買新車，並找日本談，因為比先前購買的價錢高很多，未能成功。

王國材說，台灣高鐵購新列車案現在正談判價格，未來還是要先經過董事會同意。王國材並未說明談判價格對象。

李昆澤建議，在未有新列車加入前，台灣高鐵在旺季的增班應常態化，平日的增班保持彈性，並提早告知民眾。

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台灣高鐵的列車目前以日本新幹線700型車輛為基礎，再依據台灣的路線、環境、氣候、法規、營運需求等國情差異調整改良後製作而成，型號為代表台灣的700T，列車由川崎重工、日本車輛及日立製作所（Hitachi）等3家日本廠商承製，台灣高鐵先後共採購34列。

台灣高鐵日前發布新聞稿，綜合考量高鐵現行乘載率狀況（尤其週末及疏運假期）、未來運量成長趨勢、列車維修及運轉調度需求等多項因素，自2019年起規劃新列車採購。現階段高鐵新購列車採購案正在程序中，尚未定案，3月啟動第3次招標，以邀標方式，同時邀請多家具備高鐵列車開發經驗之廠商參與投標，目前正審議中。（編輯：陳政偉）1111207