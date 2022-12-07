合歡山鳶峰星空劇場啟用 住宿仁愛鄉預約免費看

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南投縣政府建置鳶峰星空劇場7日啟用，即日起住宿仁愛鄉遊客可預約免費體驗。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年12月7日

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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）合歡山為台灣第1座國際暗空公園，南投縣政府建置鳶峰星空劇場今天啟用，縣長林明溱出席剪綵儀式表示，感謝相關單位協助劇場順利啟用，即日起住宿仁愛鄉遊客可預約免費體驗。

近年觀星旅遊受到歡迎，隨著需求逐年增加，南投縣政府持續建設觀星友善設施、辦理觀星導覽人才培訓，並與工業技術研究院合作建置鳶峰星空劇場，播映動畫以合歡山場域為主軸，包含原民文化、杜鵑花、水鹿、台灣黑熊、合歡群峰、塔羅灣溪，交織成奇幻旅程。

林明溱、工研院中分院執行長黃新鉗、國立中央大學副校長顏上堯、清境永續發展協會理事長李從秀等人出席剪綵揭牌儀式，林明溱致詞表示，位於海拔2750公尺的鳶峰是絕佳觀星點，縣府攜手工研院打造星空劇場並購買數支天文望遠鏡供民眾使用，相信能吸引遊客。

林明溱說，劇場動畫穿插互動，觀眾可持入場領取的「尋星鏡」與球形屏幕影像互動，每個尋星鏡有不同顏色與圖騰，民眾對準屏幕影像會發現自己專屬圖騰與顏色，透過互動推進劇情，結局根據當天到訪時間有所不同，離場會獲紀念卡片及個人專屬的幸運籤詩。

黃新鉗表示，平地夜間僅能見到幾顆較亮星星，在無光害的合歡山見到滿天星星讓人相當感動，希望透過嶄新設計的互動介面和顯示技術，透過科技將鳶峰夜晚的天文美學與感動傳遞給白天來訪遊客。（編輯：陳仁華）1111207