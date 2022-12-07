第2波春節台金航線 12/13開放訂位

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金門縣政府表示，春節有10天連續假期，交通部民航局首波台金管制航線11月23日已開放訂位，針對目前需求較高的航線規劃第2波加班機，將於13日下午6時至8時統一開放訂位。中央社記者黃慧敏攝 111年12月7日

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（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）金門縣政府表示，春節連假台灣、金門航線機票13日晚間開放訂位；為紓解人潮，航空公司針對節前離島往台灣本島機票提供優惠，建議可安排離島家人來台團圓。

縣府今天發布新聞稿表示，明年春節有10天連續假期，交通部民航局首波台金管制航線已於11月23日開放訂位；並針對目前需求較高的航線規劃第2波加班機，將於13日下午6時至8時統一開放訂位。

觀光處表示，第2波台金航線共提供7404個座位，13日晚上6時開放訂位；縣府已請民航局要求航空公司持續注意訂位狀況視需求適時增班。

民航局規劃明年1月19日至1月30日為航空疏運期，共12天。其中，尖峰時段為1月19日至1月24日台灣出發往金門方向，以及1月23日至1月30日金門出發往台灣方向。

縣府觀光處說明，尖峰時段的機票都會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制；如因故無法搭乘原訂航班時，務必在航班起飛前通知航空公司取消訂位。

觀光處表示，由於尖峰日期及時段航班需求大，但離峰時段及反向航班多仍有空位，建議民眾在無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班。

此外，縣府表示，航空公司針對反向，例如，節前離島往本島方向機票提供優惠，建議居住台灣本島民眾可安排離島鄉親來台團圓，免去訂位困擾，避開擁擠人潮外，並享有機票優惠。（編輯：郭諭儒）1111207