台灣風能訓練公司日本開課 進軍海外市場

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台灣風能訓練公司成立以來，不僅培育本土風力發電人才，今年也首度進軍海外訓練市場，前進日本開課，協助培養當地風電產業人才。圖為利用移動模組帶領學員體驗垂降救援。（台灣港務公司提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年12月9日

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）台灣風能訓練公司成立4年多，不但培育本土風力發電人才，今年也首次進軍海外訓練市場，到日本開課，協助日本培養在地的風電產業人才。

台灣風能訓練公司由台灣港務公司、中鋼、台船、台電、台英風電及上緯新能源等於2018年5月成立，台灣港務公司為最大股東，主旨為培養本土風電人才，並將風電技術在地化，為台灣打開離岸風力發電市場的大門。

台灣港務公司今天發布新聞稿，台灣風能訓練公司是台灣第一間全球風能組織（Global Wind Organization）認可的訓練中心，在台灣已經累積豐富的離岸風電專業訓練經驗，隨著各國離岸風電發展，風訓公司正積極發展跨國合作機會。

風訓公司今年成為台灣首間執行海外技轉的風電訓練機構，完成首件日本訓練服務案，並在年8月底於日本秋田縣開辦風能基礎技術及進階救援訓練課程，協助日本培養在地的風電產業人才，成功進軍海外訓練市場。

台灣港務公司說，「日本離岸風電高峰會」於11月9日及10日在日本秋田市舉辦，是全球風電產業的指標型國際論壇，每年都會在全球多個城市舉辦高峰會。

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為推廣風訓公司的移動模組訓練業務，風訓公司在「日本離岸風電高峰會」舉辦期間，也於秋田辦理2場移動模組訓練發表與體驗活動，活動包含介紹全球風能組織、離岸風電工作環境介紹以及利用移動模組進行體驗垂降救援的活動，展現風訓公司豐富的辦訓經驗及強化風訓公司人才培訓的品牌力，吸引22間離岸風電相關企業派代表參加，多方交流並碰撞出更多合作的可能性。

風訓公司正積極爭取海外合作機會，將台灣風能訓練的專業訓練輸出海外，打造台灣風能訓練專業品牌形象，使台灣風電品牌在國際上發光發熱。（編輯：管中維）1111209