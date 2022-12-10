北科大、聯輔基金會合作 培育首屆32名企業醫生

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台北科技大學和台灣中小企業聯合輔導基金會合作，一同培育「企業醫生」，第1屆32名畢業生10日結業，北科大校長王錫福（左）代表頒發結業證書。（北科大提供）中央社記者陳至中傳真 111年12月10日

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（中央社記者陳至中台北10日電）台北科技大學和台灣中小企業聯合輔導基金會合作，一同培育「企業醫生」，第1屆32名畢業生今天結業，同時取得北科大EMBA學位，以及經濟部的中小企業財務管理顧問證書。

北科大今天舉辦結業儀式，校長王錫福表示，這項計畫是教育與經濟跨域結合的創舉，運用北科大管理學院工業與科技管理EMBA（高階管理碩士在職專班）優質師資與環境，結合聯輔基金會豐富的訓練資源與經驗，為EMBA加值。

王錫福表示，北科大100多年來作育無數優秀的工程人才，未來的100年將是管理人才的時代，EMBA會加強理論與實務的訓練，協助專業經理人和企業家養成面對國際競爭、前瞻科技的應變與決策能力。

北科大管理學院院長邱垂昱表示，這項計畫的目標是培育「企業醫生」，課程涵蓋「企業管理實務」、「經營策略實務」及「企業診斷與個案輔導」等，邀請具實務經驗的產官學界師資授課，循序漸進為學員打穩基礎，更由學員自尋個案企業，以診斷、輔導手法，協助提供企業經營及財務改善相關建議。

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聯輔基金會總經理吳群隆表示，這次個案診斷輔導期間受COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，增加實地訪視企業的困難，但學員仍不分晝夜熱烈討論，經口試委員專業考評、審核及口試考驗，將最終完成的「體檢」報告供企業檢視。

吳群隆表示，相信在疫情天災肆虐的時代，北科大與聯輔會攜手培育的財務種子顧問，有能力協助企業度過難關，並為自己創造「多才、多職、多金」的附加價值。（編輯：陳政偉）1111210