疫情讓人不想再等待 稀有高檔旅遊搶手

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）專營精緻遊程的晴天旅遊今天舉行記者會，分析疫後旅遊趨勢，發現稀有、高檔的旅遊產品變得搶手，且超乎想像，主要是旅客認為因疫情已失去2年多的時間，不想再等待。

晴天旅遊董事長陳依福說，台灣解封後，公司出國旅遊詢問電話就不斷，更讓人訝異的是，原本稀有、高端的產品銷售竟變得比以前還搶手，賣得更好，2023年每人團費新台幣128萬元的正北極之旅30人購買，每人98萬元的南極之旅，原本預計能賣出3個房間（每個房間2人）就不錯，結果銷售了15間。

陳依福說，公司進一步了解發現，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）改變旅行者的心態，很多旅客的想法是因疫情已失去2年多的時間，擔心再發生另一次病毒大流行或如果再次被隔離，所以更珍惜當下，也會以「一生必去」景點規劃旅遊，且不想再等待。

另外，晴天旅遊發現，因旅費比疫情前高很多，旅客不再希望走馬看花，反而挑選天數的遊程，例如，疫情前的荷比盧行程是11天，2023年安排了11天及13天的遊程，11天的乏人問津，13天的很快就滿團，旅客都希望有更多時間多體驗當地人文歷史和美食美景，土耳其、克羅埃西亞2023年受歡迎的旅遊團都是15天。

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陳依福說，從前很多旅遊團都是銷售時等不同的旅客報名，若人數不夠就不出團，解封後的出團，有多是親友自己組團，很快就額滿，所以2023年將是大家面對面重聚重要的一年。

晴天旅遊去年底另成立了攻日本高檔旅遊的晴日旅遊，晴日旅遊總經理黃清涼說，明年春節的日本旅團已額滿，團費比疫情前高很多，以東京5日團為例，團費每人為新台幣8萬5000元，雖然日幣走貶，但日本通膨嚴重，加上缺遊覽車駕駛，機票等很多相關旅遊支出都漲價，和疫情前同樣行程相比，每人團費貴了約2萬元。（編輯：管中維）1111211