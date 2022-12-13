台籍船隻參與公海救援 孫曉雅：對國際重要貢獻

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美國在台協會（AIT）高雄分處13日舉辦2022年「美國海岸防衛隊自動互助船舶救援系統」頒獎典禮，處長孫曉雅（左4）出席，表揚代表36艘台籍船隻或權宜船船員的8家公司。中央社記者洪學廣攝 111年12月13日

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（中央社記者洪學廣高雄13日電）美國在台協會今天舉辦自動互助船舶救援系統頒獎典禮，處長孫曉雅表示，盼藉此鼓勵台籍海運和漁船公司參與，在公海緊急提供支援，體現台灣對國際社會做出重要貢獻。

美國在台協會（AIT）高雄分處今天下午於高雄市前鎮區智崴全球股份有限公司舉辦2022年「美國海岸防衛隊自動互助船舶救援系統」頒獎典禮，並藉此鼓勵台籍海運和漁船公司船隻參與國際性「自動互助船舶救援系統」，在公海緊急提供支援給需要協助船隻。

美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）致詞表示，今天是為了表揚去年參與美國海岸防衛隊AMVER計畫的8家公司，代表36艘台籍船隻或權宜船船員受獎，這些船隻去年向AMVER系統回報船隻海上位置天數至少超過128天。

孫曉雅說，AMVER計畫主要任務是透過與民營航運和漁業公司合作，協調對公海上船舶提供緊急援助，計畫誕生與1912年4月的鐵達尼號船難事故有關。

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她提到，AMVER計畫創立以來，已成為協助全球海上搜救工作有力工具，過去20年間已在海上拯救了2800多條生命，著實是了不起的成就。這些參與計畫的船隻也體現美台在海事安全合作方面的實力，並顯示台灣對國際社會做出的重要貢獻。

AMVER系統計畫全名為「自動互助船舶救援系統」，是一項由美國海岸防衛隊執掌的國際性計畫，目的為協助公海上船舶定位，獲得鄰近船隻緊急支援。在過去10年間，透過參與此系統的船運公司和船隻協助，每天平均可成功拯救1條生命，至今成立已超過60年。（編輯：郭諭儒）1111213