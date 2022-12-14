詐騙猖獗人工巡邏不及應付 唐鳳：強化科技執法成分

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（中央社記者范正祥台北14日電）民進黨立委林楚茵今天質詢時關注社群平台詐騙事件頻傳，政府部會現有人力的人工巡邏恐怕不及應付，呼籲數位部協助各部會利用科技執法。對此，數位部長唐鳳回應，強化科技執法成分。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會舉行聯席會議，審查中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案（112年度至113年度）水環境建設、綠能建設、城鄉建設、人才培育促進就業建設部分，多位首長列席，並備質詢。

林楚茵質詢時舉例，今年6月9日曾與民進黨立委趙天麟共同召開記者會，揭露民眾陳情有進口商利用臉書販售中國種子，宣稱醫療效果、不實申報進口，造成食安危機；記者會之後，當天下午農委會防檢局立即請臉書將該違法廣告遮蔽，雖然有檢舉、有下架，但近日卻又看到同樣的圖和類似的文案用不同的帳號出現。

談及社群平台詐騙事件頻傳，受害民眾無數，林楚茵呼籲，各主責單位應該協調跨部會的職責，善用科技執法，才能節省現有人力、事半功倍，要求數位發展部協助各部會利用科技執法，大範圍搜尋相似的詐騙廣告，並盡速請社群平台下架。

對於林楚茵所提質詢，農委會主委陳吉仲指出，現在是用人工巡邏的方式，如果發現臉書有出現違法的不實廣告，會透過綠色通道請臉書下架，防檢局處理這部分的人員不多，所以比較重要是如何運用科技，否則可能會跟不上這樣的速度。

如何降低不實廣告和社群平台詐騙事件存在，唐鳳答詢時舉例，臉書和台灣事實查核中心有共用平台，可以優先處理被轉發程度較高的不實訊息；臉書條款有「偕同式可疑行為」（CIB），如果有密集行為，數位部可以透過新聞業共榮平台澄清、平衡報導，盡量讓雙方對接上，會繼續強化立委質詢提及的科技成分。（編輯：蘇志宗）1111214