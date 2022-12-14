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台金春節第2波加班機訂位完成 縣府：適時協調增班

2022/12/14 15:47（12/14 15:56 更新）
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民國112年農曆春節期間台灣–金門航線第2波加班機訂位13日晚間統一開放，金門縣政府14日表示，今年持續與5個鄉鎮公所同步在縣府1樓大廳及各公所開設服務櫃台助民眾訂票；經過統計，2階段訂票共服務鄉親148人次，有效訂票249張。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年12月14日
民國112年農曆春節期間台灣–金門航線第2波加班機訂位13日晚間統一開放，金門縣政府14日表示，今年持續與5個鄉鎮公所同步在縣府1樓大廳及各公所開設服務櫃台助民眾訂票；經過統計，2階段訂票共服務鄉親148人次，有效訂票249張。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年12月14日
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（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）民國112年春節台灣金門航線機票第2波加班機訂位，昨晚開放訂位，金門縣政府今天表示，這波訂位共提供7404個座位數，縣府後續將視需要協調加班機，滿足民眾返鄉過年需求。

縣府發布新聞稿表示，服務民眾上網訂位，持續偕同5個鄉鎮公所同步在縣府1樓大廳及各鄉鎮公所開設服務櫃檯，協助民眾訂票；經過統計，2階段共服務鄉親148人次，有效訂票249張。

112年春節落在1月20日到29日，共有10天連續假期，台金航線管制期間自1月19日至1月30日。金門縣政府表示，繼11月23日開放首波加班機訂位作業，第2波加班機昨天晚間6時至8時統一開放訂位，這波開放訂位共提供7404個座位數。

縣府提醒，由於短時間大量電話及訂位人潮湧入航空公司，仍不免造成網路及電話壅塞，航班未額滿部分，有需求的民眾儘速向航空公司以電話或網路訂位購票；如果打算搭乘的航班額滿，也可向航空公司候補，航空公司將持續進行清票作業，若是有清出機位將優先通知候補旅客購票，民眾多加注意。

觀光處表示，後續仍將視實需進行未訂妥機位調查，並依據調查結果，適時協調民航局及航空公司加開班機，盡全力滿足民眾返鄉過年需求。（編輯：謝雅竹）1111214

民國112年農曆春節台灣–金門航線機票第2波加班機訂位已在13日晚間統一開放，金門縣政府14日表示，這波訂位共提供7404個座位數，縣府後續將視需要協調加班機。圖為2022年5月1日從飛機上俯瞰陸地。中央社記者黃慧敏攝 111年12月14日
民國112年農曆春節台灣–金門航線機票第2波加班機訂位已在13日晚間統一開放，金門縣政府14日表示，這波訂位共提供7404個座位數，縣府後續將視需要協調加班機。圖為2022年5月1日從飛機上俯瞰陸地。中央社記者黃慧敏攝 111年12月14日
#觀光處
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