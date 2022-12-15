花蓮外海地震中部震度4級 氣象局：盆地效應所致

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（中央社記者張雄風台北15日電）花蓮外海今天中午發生規模6.2地震。氣象局說，主要以花蓮震度達5弱級最強，其他除東半部縣市外，震度達4級的範圍多在中部以南，是由於此地區場址效應（盆地效應）影響所致。

中央氣象局最新資訊，中午12時3分發生芮氏規模6.2地震，地震深度5.7公里，震央位於花蓮縣政府東南方29.1公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣5弱。

根據氣象局資料，此次震度最大的地區是在花蓮縣達5弱級，其他如台東、宜蘭、南投、嘉義縣市、彰化、台中、雲林震度達4級。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這次地震，氣象局有針對宜蘭、花蓮縣發布國家級警報（PWS）；雖然地震正報出來後，整體來看應該還有更多縣市符合發PWS的門檻，主要是有科學的誤差，且又是短時間的預估值，因此未發出。

陳國昌解釋，若地震是發生在沿岸，通常是10秒就會有預警；但這次地震是在外海30公里左右，在12秒就發出訊息，較之前可能要20秒才能預警相比，系統已有在精進。

陳國昌進一步說明，中部以南等縣市震度達4級，主要是因為場址效應（盆地效應），因此，儘管在花蓮外海的震源，穿過中央山脈後，在台中、嘉義至台南仍非常明顯。

另外，陳國昌提到，這次因為破裂的構造及方向，是一個東西方向的逆衝構造，破裂往東西方兩邊行進，因此東部、中部受影響較大。

根據地震測報中心網站說明，以台北盆地為例，盆地內堆積著厚而未固結的軟弱沉積土層，容易對某些週期的地震波產生放大效應，1986年5月20日發生於花蓮附近規模6.2的地震與同年11月15日發生於花蓮外海規模6.8的地震，震央在花蓮附近，主要災區卻在台北地區。（編輯：管中維）1111215