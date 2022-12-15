東部海域6.2地震 未來3天留意規模4以上餘震

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（中央社記者張雄風台北15日電）東部海域今天中午發生規模6.2地震，氣象局表示，由於地震深度是極淺層，因此全台有感，預估未來3天內還會有規模4以上的餘震，而規模3以上的餘震可能會持續一週。

根據中央氣象局最新資訊，今天中午12時3分於花蓮縣政府東南方29.1公里，即台灣東部海域發生芮氏規模6.2地震，最大震度花蓮5弱級。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這次地震深度5.7公里，是極淺層地震，發生原因這裡的板塊準備要隱沒之前，在轉彎處破撞；預估未來3天內還會有規模4以上的餘震。

陳國昌進一步說明，這個地區歷史上淺層地震發生的次數少於深層，且發生超過規模6的並不多；統計1973年至今，1982年發生過規模6.0、1990年是規模6.7，接下來就是今天這起。

他提到，1982年、1990年、2022年的間隔很長，可見這裡大地震比較少，主要是地層較破碎，但規模4至5、規模5至6的次數較多；因為是淺層地震，所以全台有感，最遠的地方如屏東也有2級震度，最大是在花蓮5級，全台7、8個縣市都有4級震度。

陳國昌指出，從地震發生後陸續都有餘震，地震序列還在發展中，預估規模3以上的餘震可能會維持1週；他解釋，因為淺層周邊都是破碎的地質構造，才會引發較多餘震，預估不太會有大的餘震，但小的餘震可能會持續一段時間。（編輯：陳政偉）1111215

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）