內政部修子法 擴大耐震力不足建物強制檢查申報

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內政部15日說，因應建築法修正，強制要求耐震能力有危險疑慮的原有合法建築物辦理改善及補強。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北15日電）內政部今天說，因應建築法修正，強制要求耐震能力有危險疑慮的原有合法建築物辦理改善及補強，部務會報通過配套2項子法，納管國內耐震能力不足建築物，並要求定期檢查申報及限期改善。

內政部透過新聞稿表示，現行建築物耐震能力是以申報方式管理，申報對象限於供公眾使用、達一定規模且單一所有權人的公私有建築物。為納管耐震能力不足建築物，部務會報通過修正「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」及「原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法」2項辦法。

內政部說，未來將擴大列管對象，增訂私有建築物如符合中央主管建築機關公告，應辦理耐震能力評估檢查的要件，也應辦理改善與申報；地方政府會依據上述要件，將這些有耐震能力不足疑慮的建築物納管，並要求建築物所有權人限期改善。

內政部表示，由於現行經耐震能力評估初評，檢查判定為「有疑慮」或「確有疑慮」的建築物，應於限期內完成整體結構補強等改善工作，考量私有建築物可能會因為所有權人複雜，不易達成建築物整體結構補強，因此，這次修法將「排除弱層破壞補強」的方式，納入改善的基準。

內政部說，這種方式主要是因弱層通常位於建築物底層，多為利用樓梯間、外牆、側柱等公共空間進行補強，以縮小對住戶的影響範圍。

內政部指出，這次修法也增訂，耐震能力有危險疑慮的原有合法建築物，為提升建築物耐震能力，未經初評，直接辦理整體結構補強或排除弱層破壞補強的建築物，可申請「耐震能力評估檢查申報」展延，並以一次為限。

內政部說，如果地方主管建築機關在有必要時，應再將「排除弱層破壞補強」方式辦理改善的建築物，再次納管，以確保安全。

內政部指出，「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」及「原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法」修正草案，將依法制作業程序，在近期發布。（編輯：林興盟）1111215