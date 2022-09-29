918台東強震 花敬群：中央放寬屋損補助範圍

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（中央社記者張祈花蓮縣29日電）918台東強震，截至昨天花蓮通報87件紅、黃單危險建物需修繕或補強，內政部次長花敬群今天說，中央放寬屋損補助規範，弱層補強最高新台幣450萬元，透天厝及農舍補助50萬元。

花敬群及營建署長吳欣修今天在花蓮縣政府建設處、協助勘查災損的建築師及土木技師等陪同，至花蓮縣玉里鎮視察民宅災情，下午將前往台東視察。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆指出，截至28日花蓮的地震受損建物通報529件，已評估369件，其中紅單40件、黃單47件，剩下約160件是富里鄉公所昨天通報，目前已分工評估中。

花敬群接受媒體聯訪表示，地震發生後，立即協調建築師、技師及縣政府，經徵得屋主同意後，緊急評估、耐震評估及補強一併辦理，1.5萬元耐震初步評估費用全由政府補助，中央用最大誠意與規格救災。

修繕費用部分，花敬群指出，分為耐震補強、修繕補強2方案，集合住宅最高有450萬元修繕費用；過去獨棟透天、農舍沒納補助範圍，行政院也同意放寬，每戶最高補助50萬元修繕，可透過建築師評估後一併申請。

吳欣修補充，花東地區很多民眾過去對建築法規不熟悉，沒有請照或保存登記，過去要用建照來判定結構，為因應這次緊急災情，也放寬既有建物受損，也能申請修繕補強補助。

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花敬群提到，災民安置部分，目前正擴大推動租屋補助方案，由花東兩地縣政府盡快造冊，核定後最快10月可以核發，後續租約等文件再補件。

媒體提問，是否需要大眾募款。對此，花敬群回答，政府部門在法制面可以做到的，就由政府協助；不適合的部分，還有台積電、慈濟基金會可協助辦理，他們都有相當的準備，規模及意願也不小，經盤點民間需求後，若還有不足，不會排除。（編輯：戴光育）1110929