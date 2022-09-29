台東強震民宅修繕 劉櫂豪：獨棟最高50萬元補助

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民進黨台東縣長參選人、立委劉櫂豪（前中）29日與內政部人員勘察台東池上及關山因強震受損民宅，內政部次長花敬群（前左）允諾獨棟民宅修繕將給予最高新台幣50萬元補助。（劉櫂豪服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年9月29日

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（中央社記者盧太城台東縣29日電）立委劉櫂豪今天陪同內政部人員勘察台東強震受損民宅，內政部次長花敬群允諾獨棟民宅修繕給予最高的新台幣50萬補助，同時設立專戶統合中央及民間資源協助民眾重建家園。

劉櫂豪接受媒體聯訪表示，台東917、918強震，造成池上、關山、鹿野等縱谷鄉鎮許多民宅受損，尤其池上鄉約110間民宅受損，21日總統蔡英文到台東勘災時當場指示由內政部協助辦理，連日來他與內政部持續連繫，今日邀請花敬群率營建署長吳欣修及所屬同仁到池上及關山勘災。

劉櫂豪指出，花敬群允諾這次災損的民眾將獲補助民宅修繕，以評估人員一條龍服務的方式，免費提供緊急評估與初步修繕計畫，只要有居住事實提出水電證明即可申請，無需提供建照與所有權狀。集合住宅將補助總工程經費45%，以450萬元為上限；獨棟透天住宅最高補助50萬元，以保障居民安全。

另外，在整建維護方面，政府全額補助規劃費，並部分補助工程費，若為危老重建也另有補助。相關配套措施，包含房屋整修時租金補貼及弱勢加碼，以及修繕貸款償還年限最長15年，最高額度80萬元。（編輯：戴光育）1110929