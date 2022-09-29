台東強震寶華橋重建 東縣府爭取加寬至9米

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台東強震造成鹿野鄉寶華橋墩錯位和橋面龜裂，立法院交通委員會委員、民進黨台東縣長參選人劉櫂豪（右）29日安排公共工程委員會、公路總局、水利署及台東縣政人員現場會勘。中央社記者盧太城台東攝 111年9月29日

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（中央社記者盧太城台東縣29日電）台東強震造成鹿野鄉寶華橋墩錯位和橋面龜裂，台東縣政府爭取重建9米寬的橋，總經費約6億元，公共工程委員會副主委顏久榮希望台東縣府儘快提報計畫。

立法院交通委員會今天安排公共工程委員會、公路總局、水利署以及台東縣政人員會勘寶華橋。

台東縣政府建設處土木科長劉大魁簡報時表示，寶華橋寬為5米，台東縣政府希望重建時能增加到9米寬，且長度從682米增長到1012米，還有橋面的美化設施，總經費約新台幣6億元。

民進黨台東縣長參選人、立委劉櫂豪表示，立法院交通委員會特別邀請公共工程委員會、公路總局、水利署和台東縣政府一起討論寶華橋的重建問題，各方交換意見，給民眾一條安全又結合地方特色的橋。

顏久榮表示，既然要做就要一次到位，希望台東縣政府儘快將計畫送到公共工程委員會。（編輯：謝雅竹）1110929