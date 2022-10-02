慈濟家訪台東強震受災戶 協助家園重建

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慈濟基金會2日帶隊到台東縣並分為6鄉鎮、34條動線，前往日前強震受災民眾住家進行家訪，台東縣長饒慶鈴（右3）也特別前往陪同，並感謝慈濟對台東的關愛，聽到地方心聲後迅速回應需求。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年10月2日

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）9月台東強震造成台東許多民宅受損，慈濟慈善事業基金會人員今天家訪受災戶，協助家園重建，台東縣長饒慶鈴陪同並感謝慈濟高效率迅速回應地方需求。

慈濟基金會執行長顏博文今天帶領200多名志工到台東，並分6個鄉鎮34條動線，前往海端、池上、關山、鹿野、延平、成功等地區的受災民眾住家做家訪，饒慶鈴也特別前往陪同。

台東縣政府發布新聞稿表示，顏博文指出，地震造成花東地區災損，證嚴法師也非常關心，今天他與慈濟團隊一起到台東，針對縣府彙整提供的300多受災家戶名冊，規劃6個鄉鎮、34條動線作關懷安心家訪，聽取災民心聲及意願，提供民眾修繕或是重建支援，並代表證嚴法師發給新台幣2到3萬元不等的慰問金關懷。

饒慶鈴表示，受到0917及0918兩次強震影響，造成台東縱谷與東海岸沿線學校機關、道路橋梁與部分民宅的損傷，台東縣統計受創最嚴重的包括池上、關山、延平、海端、鹿野、成功等鄉鎮共有331戶的受災家戶，目前已確認有37戶不適宜居住，縣府會積極向中央極力爭取重建經費，給予相關補助，協助台東災後復原。

饒慶鈴感謝證嚴法師對於台東的關愛，聽到地方心聲，迅速回應需求，在短短幾天時間，不但派員實地到池上大坡、海端廣原村龍泉部落勘災，協助災民重建家園，慈濟團隊並在今天二度來台東，且兵分多路家訪地震受災戶送上慰問金關懷，陪伴受災戶修繕、補強或重建，縣府會全力配合，讓受災民眾早日恢復安心、安全的生活。（編輯：謝雅竹）1111002